Попередження від Путіна? - оглядачі коментують формування в Росії резерву силовиків для Білорусі

"Звучить ніби він має на увазі, що у Мінську не буде Майдану". Так коментує заяву Володимира Путіна про створення «резерву зі співробітників правоохоронних органів» на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка. Заява Путіна привернула увагу численних оглядачів, ЗМІ.

Путін зазначив, що ці сили не будуть задіяні, поки ситуація не почне виходити з-під контролю.

"Політика Путіна минулих 6 років відштовхнула Україну від Москви у бік Заходу. Чи близький він до повторення цієї помилки у Білорусі?", - твітує у четвер колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вже заявив, що уряд його країни "закликає Росію негайно відмовитись від планів військового втручання у Білорусь, під фальшивим виправданням "відновлення контролю". Моравецький заявив, що вторгнення стало би "недружнім актом, порушенням міжнародного права та прав білорусів".

Між тим директор дослідницького Центру Карнегі у Москві Дмитро Тренін, коментуючи заяву Путіна звертає увагу на геополітичне значення країни.

"Ніяких шансів, що Москва відмовиться від стратегічної позиції, яку має Білорусь", - твітує Тренін.

Координаційна рада білоруської опозиції назвала неприйнятним формування в Росії будь-яких збройних формувань для використання в Білорусі. Члени ради у своїй заяві висловили співчуття з приводу створення цього резерву на прохання Лукашенко, підкресливши, що це є порушенням міжнародного права.

Днями державний секретар США заявив, що білоруський народ мирно демонструє прагнення визначити своє майбутнє.

"Ми дотримуємося нашого довгострокового зобов'язання підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі, а також прагнення білоруського народу обирати своїх лідерів та власний шлях, вільний від зовнішнього втручання", - заявив держсекретар США Майк Помпео.

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