Британія запровадила санкції щодо Лукашенка і інших білоруських посадовців

Велика Британія запровадила санкції щодо президента Білорусі Александра Лукашенка та семи інших білоруських посадовців через фальсифікацію виборів та застосування насильства щодо протестувальників.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє Reuters.

Серед осіб під санкціями - радник Лукашенка з національної безпеки та глава Адміністрації, додав Рааб.

“Вікно для того, щоб вплинути на ситуацію в Білорусі, поступово зникає. І ми вважаємо, що прийшов час вжити заходів”, - сказав міністр Рааб під час візиту до Південної Кореї.

“Перш за все, має бути ціна через подібні порушення прав людини, які ми спостерігали, і за шахрайський підхід до цих виборів”, - додав головний британський дипломат.

Минулого тижня, Рааб повідомив парламенту, що уряд Британії готує санкції щодо Мінська в координації зі США та Канадою.

Європейський Союз також заявив про намір запровадити санкції щодо білоруських посадовців, втім, ці заходи ще узгоджують.

"Ми не можемо допустити ситуацію, коли такі як Лукашенко, і якщо чесно, Путін, вважають, що порушення прав людини і фальсифікація виборів може відбутись без притягнення їх до відповідальності”, - сказав міністр закордонних справ Британії.

Рааб також висловив сподівання, що інші країни також запровадять санкції.

Масові протести у Білорусі тривають вже понад 50 днів.

Президент Лукашенко відкидає звинувачення у шахрайстві на виборах. В середу на церемонії він склав присягу глави держави, це викликало нові протести та засудження з боку ЄС, США і Великої Британії. Низка країн не визнала інавгурацію Лукашенка.

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