США розглядають питання про запровадження санкцій проти семи білоруських чиновників

США розглядають питання про запровадження санкцій проти семи громадян Білорусі, які, як вважають у Вашингтоні, причетні до фальсифікації результатів президентських виборів і насильницького придушення мирних демонстрацій, повідомив у вівторок високопоставлений представник Держдепартаменту.

Це хороший крок, який лишає місце для додаткових заходів. Сподіваюсь, що уряд США вже відправив до Кремля попередження про його втручання

За словами джерела, Держдепартамент розробляє пакет санкцій спільно з Міністерством фінансів.

Можливе запровадження санкцій прокоментував Даніель Фрід, колишній координатор санкційного режиму у Держдепі США.

"Я чув, що США готують санкції щодо 7 білоруських посадовців відповідальних за фальсифікацію виборів та порушення прав людини. Це хороший крок, який лишає місце для додаткових заходів. Сподіваюсь, що уряд США вже відправив до Кремля попередження про його втручання", - відзначив Фрід у Twitter.

Днями міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися запровадити санкції щодо 20 високопоставлених чиновників Білорусі, підозрюваних у фальсифікації виборів і придушенні протестів, а в якийсь момент в список, ймовірно, внесуть і президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Дивіться також: Нова програма поліцї США "партнерство заради громадської безпеки"