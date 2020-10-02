США ввели санкції проти 8 білоруських посадовців в координації з ЄС, Канадою і Великою Британією

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми білоруських чиновників за їхню роль у "підриванні демократичних процесів", "фальсифікації президентських виборів 9 серпня та жорстоких розгонах мирних демонстрантів".

У повідомленні Мінфіну зазначено, що ці заходи ухвалено у координації із Канадою, Великою Британією, а також Євросоюзом, який сьогодні також ввів санкції проти 40 білоруських посадовців.

"Демократичні прагнення білоруського народу обирати собі лідерів і мирно реалізовувати свої права зустріло насильство і пригноблення з боку білоруських чиновників, - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин. - США та наші міжнародні партнери єдині в бажанні змусити заплатити тих, хто роками підриває білоруську демократію".

Серед 8 державних службовців, проти яких введені санкції, є представники Міністерства внутрішніх справ та Центральної виборчої комісії Білорусі:

Хазалбек Атабеков, заступник командувача МВС;

Дмитро Балаба, командир мінського спецназу (ОМОН);

Олександр Барсуков, заступник міністра внутрішніх справ;

Олена Дмухайла, секретар Центральної виборчої комісії;

Вадим Іпатов, заступник голови Центральної виборчої комісії;

Юрій Караєв, міністр внутрішніх справ;

Іван Кубраков, голова Мінського міськвиконкому;

Юрій Назаренко, заступник міністра внутрішніх справ.

У заяві Міністерства юстиції США також згадується голова ЦВК Лідія Ярмошина, яка раніше входила до санкційного списку США.​

У повідомленні американського Мінфіну, йдеться: "Міністр внутрішніх справ Юрій Караєв та заступник міністра Олександр Барсуков керують правоохоронною системою, яка порушує права людини на вулицях і в тюремних камерах по всій країні, за вказівкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який перебуває під санкціями згідно наказу президента США 13405. Окрім придушення протестів, Караєв публічно визнав свою відповідальність за дії міліції проти перехожих та заявив, що білоруська поліція не застосовувала надмірну силу проти протестувальників. Барсуков очолює поліцію громадської безпеки, яка відповідає за жорстокий розгін демонстрантів.

Іван Кубраков та Дмитро Балаба керують організаціями, які били та затримували мирних демонстрантів, журналістів та інших осіб у Мінську. Кубраков, керівник Мінського управління МВС, курує міською міліцією та в'язницями, включаючи в'язницю на Акрестіна... Балаба командував Мінським спецвідділом міліції (ОМОН), члени якого жорстоко придушували акції протесту і несли відповідальність за нелюдське ставлення до затриманих.

Юрій Назаренко та Хазалбек Атабеков - керівники внутрішніх військ МВС, які були на передовій поруч із ОМОНом, придушуючи право на мирні акції протесту в Білорусі. Назаренко публічно подякував військовим, причетним до репресій проти мітингувальників та журналістів у Мінську, за гарантування безпеки та стабільності у місті. Атабеков став міжнародно відомим завдяки своєму насильству проти протестуючих після виборів у Білорусі в грудні 2010 року і продовжував відігравати ключову роль у придушенні демократичних протестів у Білорусі.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Білорусі Вадим Іпатов та секретарка комісії Олена Дмухайла - високопосадовці Білорусі. ЦВК, очолювана Лідією Ярмошиною, яка уже під санкціями, управляла проведенням недемократичних президентських виборах 9 серпня. Вибори мали низку порушень, включаючи заборону участі опозиційним кандидатам, заборону доступу спостерігачів та фальсифікацію результатів голосування, а також позбавлення білоруського народу вибору лідерів шляхом вільних і чесних виборів.

Іпатов брав безпосередню участь у спробах легітимізувати президентські вибори 9 серпня і неправдиво стверджував, що ЦВК не отримувала жодної інформації щодо перешкоджання спостерігачам. Також Іпатова звинуватили у порушенні виборчих норм на попередніх виборах, включаючи вибори 2010 року. Дмухайла також зіграла важливу роль у реалізації недемократичної білоруської виборчої політики на президентських виборах 9 серпня, будучи на посаді секретаря ЦВК".

Як повідомляє Радіо Свобода, Олександра Лукашенка, який заявляє, що переміг на виборах президента 9 серпня, немає в списку європейських санкцій. Дипломати ЄС заявили, що його можуть додати пізніше.

Білорусь заявляє, що підготує свій список осіб, яким буде заборонений в’їзд у країну.

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