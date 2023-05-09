Новий пакет допомоги Україні сприятиме розбудові ЗСУ у довгостроковій перспективі - Білий дім 

Білий дім заявив, що новий пакет допомоги Україні допоможе Україні стримати Росію у довгостроковій перспективі.

"Ми оголошуємо про нову безпекову допомогу, яка допоможе розбудувати Збройні сили України, захистити територію України та стримати російську агресію в довгостроковій перспективі. Пакет включає додаткові системи ППО, які допоможуть Україні захистити свій народ від російських ракет і атак безпілотників, а також артилерійську підтримку, щоб Україна могла краще підтримувати свої системи", - сказала речниця Адміністрації президента США Карін Жан П'єр.

Вона також зауважила, що президент Росії у День перемоги, який мав би символізувати закінчення кровопролиття, у своїй промові говорив про більше насильства.

"День Перемоги має бути присвячений миру та єдності в Європі. Йдеться про закінчення війни та пролиття крові. Замість цього пан Путін пообіцяв тільки більше насильства, й озвучив ще більше брехні про війну, як він неправдиво стверджує, розв’язану проти Росії. Не помиліться, агресор тут - Росія. Пан Путін розпочав цю нічим не спровоковану війну проти народу України, і він може закінчити її будь-якої миті", - додала речниця Білого дому.

Як повідомляв Голос Америки, США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів.

До нього увійшли системи ППО, артилерійські боєприпаси, артилерійські снаряди (155 мм) та інше. Допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), це означає, що США планують закупити чи замовити це обладнання у партнерів або виробників.