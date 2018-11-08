В CNN звинуватили Білий дім в розміщенні зміненого відео

В ефірі CNN прозвучали звинувачення експертів каналу проти речниці Білого дому Сари Сандерс в тому, що прес-служба Білого дому розмістила змінене відео з прес-конференції, що відбулась в середу. На відео Білого дому, за заявами, видно, що журналіст невідповідним чином контактував зі стажеркою Білого дому і намагався утримувати мікрофон під час прес-конференції в середу, пише Politico.

В четвер зранку Метт Дорнік, віце-президент з комунікацій та цифрових партнерств CNN та Браян Стетлер, головний кореспондент, заявили, що на відео, розміщеному прес-службою Білого дому в середу, було змінено швидкості, щоб дії Акости здавались більш агресивними.

В четвер Сандерс відповіла, що метою випуску відео було показати, що Акоста контактував зі стажеркою. Вона не прокоментувала, чи було внесено зміни до відео.

"Питання стоїть: чи контактував журналіст, чи ні? – сказала Сандерс журналістам в четвер. – На відео чітко видно, що так. Ми не змінюємо своєї заяви".

Акоста та Трамп обмінялись різкими зауваженнями під час прес-конференції президента в середу. Акоста намагався задати питання про майбутнє розслідування стосовно дій Росії, яке провадить спецпрокурор США Роберт Мюллер і Трамп різко відреагував назвавши журналіста "грубою і жахливою особою".

Трамп відхилив питання Акости і стажерка Білого дому зробила спробу забрати мікрофон у журналіста, однак, Акоста не одразу віддав його, сказавши: "вибачте, пані".

Після прес-конференції Білий дім відкликав допуск ЗМІ Акости, а речниця Сандерс повідомила в Twitter, що він поводився невідповідно "руками відхиливши" стажерку і забравши забагато часу у інших журналістів, коли наполягав на тому, щоб президент відповів на його питання.

"Президент Трамп вірить у важливість вільної преси, очікує на важкі питання і вітає такі питання до нього та його адміністрації, - написала вона. – Ми, однак, не будемо терпіти, коли журналіст руками відштовхує молоду жінку, яка просто намагається виконувати свою роботу в Білому домі в якості стажерки".

Журналісти низки видань критично відреагували на такі дії адміністрації, а асоціація кореспондентів Білого дому закликала Білий дім поновити акредитацію Акости.

"Відкликання акредитації до Білого дому не відповідає тому порушенню, в якому його звинувачують і є неприйнятним", - йдеться в заяві.

Однак, посадовці наближені до Трампа продовжують звинувачувати CNN в інциденті.

Радник Трампа Келлані Конвей в ефірі Fox News стала на захист президента. "Президент і його прес-секретар також сказали, що представники ЗМІ постійно сварять їх, а я одна з найбільших захисниць преси. Я виступаю по телебаченню щодня, включаючи на інших мережах, не лише Fox", - наголосила радниця, повідомляє видання.

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