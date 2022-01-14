Білий дім прокоментував кібератаку на урядові сайти в Україні - поки не може назвати відповідальних

Сполучені Штати Америки здійснюють оцінку наслідків кібератаки на урядові сайти в Україні разом з українською сторону і поки не визначили відповідальних за напад. Про це "Голосу Америки" заявили у Раді національної безпеки США.

"США та наші союзники та партнери занепокоєні цією кібератакою, президента вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною та запропонували нашу підтримку під час розслідування Україною наслідків та характеру [кібератаки] та відновлення від інцидентів. Зараз ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом з українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється. Ми будемо консультуватись з союзинками та партнерами, включно з Україною щодо цієї ситуації", - заявили у Білому домі.

В уряді США також відзначили, що готові надати Україні усю необхідну для відновлення допомогу.

Раніше у коментарі "Голосу Америки" у Службі безпеки України відзначили, що станом на вечір за Київським часом "СБУ, Держспецзв'язок та інші уповноважені на це органи державної влади займаються розслідуванням інциденту, продовжують збір цифрових доказів та опрацьовують коло осіб, які можуть бути причетні до нього".

У коментарі "Голосу Америки", секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі".

"Це Російська Федерація", - заявив Данілов, відзначивши, що розслідування інциденту відбувається зараз.

За словами Данілова, організатори нападу не досягнули поставленого завдання.

"Вони хочуть, щоби певні процеси припинили існування, тому що ті інституції, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління", - заявив Данілов.

Як повідомлялось, у ніч з 13 на 14 січня було здійснено кібернапад на понад 15 державних веб-сайтів. Як пише "Економічна правда", атака відбулась через вразливість системи керування вмістом сайту, про яку було відомо з травня 2021 року.

У статті використано матеріали "Економічної правди".