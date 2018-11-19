Модель Білого дому з Lego представили у Вашингтоні

Представники Управління національних парків США та Історичної асоціації Білого дому до прийдешніх свят представили модель Білого дому зроблену з конструктора Lego.

Модель виконану у масштабі 1:30 виставлено у офіційному центрі прийому відвідувачів Білого дому. На її побудову пішло від 100 до 115 тисяч блоків лего. Модель має більше метра заввишки, а на її створення у 4-х майстрів пішло 825 годин.

На відритті моделі був присутній заступник голови дипломатичної місії Данії у США.

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