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США

Модель Білого дому з Lego представили у Вашингтоні

Фото з Twitter-сторінки речниці Управління національних парків США у столичному регіоні

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Будівлю виконано у масштабі 1 до 30

Представники Управління національних парків США та Історичної асоціації Білого дому до прийдешніх свят представили модель Білого дому зроблену з конструктора Lego.

Модель виконану у масштабі 1:30 виставлено у офіційному центрі прийому відвідувачів Білого дому. На її побудову пішло від 100 до 115 тисяч блоків лего. Модель має більше метра заввишки, а на її створення у 4-х майстрів пішло 825 годин.

На відритті моделі був присутній заступник голови дипломатичної місії Данії у США.

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