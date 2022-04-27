США і Росія провели обмін полоненими. Тревор Рід - на свободі 

США та Росія провели успішний обмін полоненими, після чого додому з російської тюрми повернувся колишній морський піхотинець Тревор Рід, що фігурував у кількох гучних справах щодо незаконного ув'язнення в Росії.

Про повернення Ріда додому у середу, 27 квітня, оголосив президент США Джо Байден: “Ласкаво просимо Тревора Ріда додому, ми святкуємо його повернення до сім’ї, яка дуже сумувала за ним. Тревор, колишній морський піхотинець США, звільнений з російського ув'язнення”.

В обмін за Ріда США повернули в Росію російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річне ув'язнення у штаті Коннектикут за причетність до контрабанди кокаїну. Його увязнили у 2010 році в Ліберії і видали США.

Міністерство юстиції США називало Ярошенка “досвідченим міжнародним наркоторговцем”, який був причетний до розповсюдження тисяч кілограмів кокаїну по всьому світі.

За даними телеканалу CNN, обмін відбувся у Туреччині. “Американський літак зупинився поруч із російським, і вони привели обох полонених одночасно, як ви бачите у фільмах”, - розповів в інтерв'ю телеканалу батько звільненого Ріда.

В оголошенні про успішний обмін Байден, зокрема скавав: “Переговори, які дозволили нам повернути Тревора додому, вимагали складних рішень, я не ставлюсь до них легковажно. Його безпечне повернення є свідченням пріоритетів, які має моя адміністрація щодо повернення додому американців, які перебувають у заручниках або затримані незаконно за кордоном”.

30-річний Тревор Рід - колишній морський піхотинець з Техасу, після служби в збройних силах вступив до Техаського університету. Його заарештували в Росії влітку 2019 року. За версією російської влади, він напав на поліцейських, коли його затримали нетверезим і доставляли до поліцейського відділку.

Пізніше Тревору оголосили вирок - 9 років тюрми та етапували до мордовської колонії. Апеляцію на вирок російський суд йому відхилив.

Тоді уряд США зробив заяву про несправедливе затримання Ріда і висловив стурбованість станом його здоров'я. Батьки Ріда та їх адвокат підзорювали, що Тревор Рід у російській тюрмі захворів на туберкульоз.

Видання AP звернулось за коментарем до адвоката росіянина Ярошенка, втім поки запит лишається без відповіді.

При підготовці цього матеріалу використовувались матеріали з Associated Press, CNN, Радіо Свобода, веб сайт Білого дому