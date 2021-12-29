Український бізнес-омбудсмен: «Цього року маємо рекордну кількість скарг»

Кількість скарг, які отримує Рада бізнес-омбудсмена, зросла. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» повідомив голова Ради Марчін Свєнчіцький.

За його словами, цього року Рада отримала рекордну кількість – понад 2 тисячі – скарг від бізнесу. Минулого 2020 року скаржників було 1700.

Як розповів Свєнчіцький, більшість скарг стосуються податкових питань. До другої групи найбільш поширених належать скарги на правоохоронні органи, які часом перевищують свої повноваження, не повертають реквізовану власність компаній, затягують слідство.

Рада бізнес-омбудсмена отримує також скарги на рейдерські атаки. Однак тут відзначається прогрес. «Якщо в інших сферах нарікань побільшало, то випадків рейдерських атак стає менше», - каже Свєнчіцький.

Серед компаній, які скаржаться омбудсмену, 87% - українські і 13% - іноземні інвестори.

Серед скаржників понад 70% компаній становлять малі та середні бізнеси включно з ФОПами.

зростання кількості скарг не обов’язково означає погіршення інвестиційного клімату



При цьому зростання кількості скарг інвесторів не обов’язково означає погіршення інвестиційного клімату, - наголошує Свєнчіцький,

За його словами, «Можливо, причина збільшення потоку скарг у тому, що компанії дізналися про наше існування і переконалися, що бізнес-омбудсмен може їм допомогти».

Як він додає, «Ми ефективні. До наших рекомендацій дослухаються державні чиновники, експертні групи при державних органах, які стежать за найбільш складними випадками. Тож, можливо, саме це заохочує компанії звертатися до нас».

Омбудсмен не може пригадати випадків, коли б у конфліктну ситуацію, пов'язану з інвестиціями, втрутилась «інвестняня», проте називає це «експериментом, який варто спробувати».

Натомість, як він вважає, покращенню інвестиційного клімату в Україні посприяє нещодавно створене Бюро економічної безпеки. «Ми сподіваємося, що це Бюро забере економічні справи від Служби безпеки, від податкової міліції і проводитиме розслідування більш цивілізовано», - зауважив Свєнчіцький.

Чинником, здатним покращити бізнес-клімат в Україні, він називає також повну імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС. «Коли європейське законодавство буде імплементоване, тоді інвестор більше довірятиме, бо принаймні не буде сюрпризів», - прогнозує омбудсмен.

Рада бізнес-омбудсмена, що захищає інтереси бізнесу у державних органах, була створена в Україні 2014 року. Марчін Свєнчіцький – польський політик, колишній мер Варшави – обіймає посаду з жовтня 2019 року. За цей час Рада розглянула понад 4000 скарг бізнесу. Контракт Свєнчіцького вигасає 31 грудня 2021 року. Новим омбудсменом Кабінет Міністрів України призначив канадського дипломата Романа Ващука.

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