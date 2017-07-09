Голлівудська історія про те, як "дивні створіння" бізони потрапили на острів у Тихому океані

Свого часу на території Північної Америки жило кілька десятків мільйонів бізонів. Однак, з приходом європейців, наприкінці 19 сторіччя ці тварини опинилися на межі вимирання. Завдяки зусиллям уряду та приватних організацій бізонів вдалося врятувати. З минулого року, бізон офіційно тварина-символ Сполучених Штатів. Сьогодні їх можна побачити у всіх штатах і навіть зустріти у місцях, де вони ніколи не водилися.

У 1924-му році на острів завезли десь 14 бізонів для зйомок фільму

За 45 кілометрів від узбережжя Каліфорнії, на острові Каталіна, стільки бізонів, що їх доводиться «експортувати» в інші штати. Історія, як вони туди потрапили, буквально зі сценарію голлівудського кіно.

Відвідувачі острова Санта-Каталіна, а таких чимало, готові годинами "труситися" по горбистих і гористих дорогах аби лише побачити остатки історії Голлівуду.

"У 1924-му році на острів завезли десь 14 бізонів для зйомок фільму", - каже працівниця заповідника Джулі Кінґ. Зйомки закінчилися, знімальна група поїхала, а бізони залишилися… Тепер вони є найбільшою принадою острова.

Вони неймовірні. Дуже дивні створіння

​"Вони неймовірні. Дуже дивні створіння", - каже співавторка книги "Неймовірні пригоди Бейбі Бізона" Дебі Розен. "Ми собі не уявляємо які вони велетенські, але вони насправді великі. Хочеться до них підійти і обняти їх. Красиві тварини", - каже співавторка книги "Неймовірні пригоди Бейбі Бізона" Гові Розен.

"Я часто називаю їх слонами Північної Америки. Вони дуже схожі. Вони такі собі пухнасті слони", - каже працівниця заповідника Джулі Кінґ.

Через відсутність хижаків на острові, популяція бізонів за останні 90 років зросла до таких розмірів, що утримувати їх стало не під силу.​

"У 2002-му, третьому і четвертому роках, ми пересилили (кілька сотень) бізонів у природні для них заповідні зони та резервації у Північній і Південний Дакотах, які намагаються знову заселити свою територію бізонами. Там бізони зникли ще 100 років тому", - розповідає Джулі Кінґ.

За останні кілька місяців з острова переправили 500 бізонів на материк. Фахівці нагадують, що бізони, які свого часу населяли всю Північну Америку, відігравали важливу роль у житті індіанців.

"Вони були джерелом їжі для індіанців. Вони служили захистком. З їх шкіри робили житло. Використовувалося все, так що з екологічної точки зору, це було чудово", - каже Дебі Розен.

Що ж стосується екологічного балансу між бізонами та островом… "В ідеалі, як експерт з дикої природи, я скажу: бізонів на цьому острові забагато. Вони не є місцевими тваринами", - каже Джулі Кінґ.

Однак бізони дуже сильно переплелися з історією острова. ​

"Вони "зрослися" з островом. Люди приїжджають сюди саме заради бізонів", - каже Гові Розен.

Контроль над народжуваністю та часткове переселення бізонів дозволяє владі втримувати цих тварин на острові, які тут непогано освоїлися і можна сказати стали своїми.

Дивіться також: У Вашингтоні влада замовляє художникам мурали, щоб боротися з несанкціонованими графіті

​