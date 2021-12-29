Блінкен поговорив з Зеленським, перед спілкуванням Байдена з Путіним

Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським "зусилля з мирного вирішення конфлікту на сході України та наступне дипломатичне спілкування з Росією", повідомили в Держдепі.

Розмова відбулась за день до запланованих телефонних перемовин президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також 10 січня США планують провести з Росією Діалог стратегічної стабільності, 12 січня відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

Напередодні в Держдепі заявили, що переговори з Росією будуть проводитись в чіткій координації з європейськими союзниками США та Україною. "Нічого про наших союзників та партнерів без наших союзників та партнерів, нічого про них без них", - заявив речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу для преси у вівторок.

Під час розмови з Зеленським, Блінкен "підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем нагромадження Росією військової сили на кордонах з Україною", - йдеться в заяві Держдепу.

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