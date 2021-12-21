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Ентоні Блінкен: США готові до дипломатії, але зустрічі Байдена та Путіна поки не планують

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться із величезними наслідками, якщо вирішить проявити нову агресію проти України. Про це він сказав протягом брифінгу в Державному департаменті США.

За словами Ентоні Блінкена, з часу останньої особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, США побачили плани Росії щодо нової агресії, які вона може реалізувати “в короткі терміни”.

“Ми працюємо у дуже тісній координації з союзниками та партнерами не лише для того, щоб виявити спільну стурбованість, але й для того, щоб розробити значущу та величезну відповідь, якщо Росія знову вчинить акти агресії”, - заявив Ентоні Блінкен, - “Ви бачили заяви, які лунають від НАТО, Європейського Союзу, G7. У них чітко дається зрозуміти, що будуть величезні наслідки - саме таке формулювання - величезні наслідки для Росії якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України”.

Ви бачили заяви, які лунають від НАТО, Європейського Союзу, G7. У них чітко дається зрозуміти, що будуть величезні наслідки - саме таке формулювання - величезні наслідки для Росія якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України.
Ентоні Блінкен, державний секретар США

Державний секретар додав, що на думку президента Байдена, є “значно кращий шлях” - дипломатія. Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати та Росія готові до діалогу через різні канали - і заявив, що на початку нового року слід очікувати участі в сферах дипломатії. При цьому він додав, що наразі не планується нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання про вимоги Росії, Ентоні Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи.

“Президент (Байден, - ГА) протягом багатьох років був дуже чітким щодо деяких базових принципів, і ніхто від них не відступає. Одна країна не має права силою змінювати кордони іншої, одна країна не має права диктувати політику іншої або вказувати цій країні, з ким їй співпрацювати. Одна країна не має права застосовувати сферу впливу, це поняття слід відкинути на смітник історії. Ці принципи дуже чіткі, президент їх має довгий час, і це не зміниться”, - сказав Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що всі рішення прийматимуться в координації із партнерами - і що нічого не буде вирішено без них.

Раніше помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла журналістам, що двосторонні переговори США з Росією можуть розпочатися в січні. Донфрід також повідомила, що у випадку, якщо Росія атакує Україну, США нададуть Києву додаткові оборонні озброєння та матеріали.

Дивіться також: В Конгресі США відреагували на пропозицію Москви щодо перегляду безпекових домовленостей в Європі.

В Конгресі США відреагували на пропозицію Москви щодо перегляду безпекових домовленостей в Європі. Відео
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В Конгресі США відреагували на пропозицію Москви щодо перегляду безпекових домовленостей в Європі. Відео

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