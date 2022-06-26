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Блінкен розповів, чому Росія програє війну, і як санкції з'їдають російську економіку
Недільні ракетні обстріли Києва та інших українських міст - це чергова спроба Росії налякати українців. Так коментує посилення російських обстрілів Державний секретар США Ентоні Блінкен.
“Ми бачимо час від часу, відколи Путін програв боротьбу за Київ і змушений був змістити свою увагу на східну та південну Україну, що вони запускають ракети, в основному, щоб тероризувати людей. Вони стріляють у житлові будинки. Є повідомлення, що вони влучили у дитячий садочок. Тут немає іншої мети, крім як спроба налякати українців”, - зазначив американський дипломат.
В інтерв’ю американському каналу CNN в рамках саміту “Групи семи” глава зовнішньополітичного відомства США заявив, що стратегічно Путін уже зазнав поразки на війні в Україні.
“Давайте не плутати тактичне і стратегічне. Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки. Його стратегічна мета була - покінчити з українським суверенітетом та незалежністю, стерти її (Україну - ред.) з карти, приєднати до Росії. Тут вони програли. І суверенна та незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін”, - сказав Ентоні Блінкен у розмові з американським журналістом Джейком Таппером.
Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію.Державний секретар США Ентоні Блінкен
Відступ українських військових із Сєвєродонецька та посилення ракетних обстрілів Блінкен називає тактичними військовими діями.
“В той же час зараз у східній Україні триває тактична жорстока боротьба проти російської агресії, українські сили відштовхують, ці лінії постійно змінюються, є здобутки то з одного боку, то з другого. Але що справді важливо - стратегічна теза, що Путін не досягне успіху в тому, що він намагається досягти”.
Блінкен висловив переконання, що країни НАТО під час саміту у Мадриді цього тижня продемонструють велику єдність і силу.
“Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію”, - запевнив Блінкен.
Ми бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року.Держсекретар США Ентоні Блінкен
У неділю, 26 червня, країни “Групи семи” оголосили заборону на імпорт російського золота. За словами Блінкена, ці санкції значною мірою послаблять російську економіку.
“Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергетики. Це близько 19 мільярдів доларів на рік. І переважко це експорт в межах країн “Групи семи”. Не дати доступ до прибутку на 19 мільярдів доларів в рік - це значна річ”, - коментує заборону екпорту російського золота Державний секретар США.
За словами Блінкена, санкції Заходу щодо Росії “мають драматичний ефект” на економіку країни.
“Ми вже бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року”, - аналізує Держсекретар. За його словами, Кремль штучно наразі тримає курс рубля, втім це їм обходиться у велику ціну.
Блінкен також пояснив накопичувальний ефект санкцій на російську еукономіку:
“Тисяча великих міжнародних компаній залишили Росію. Ще є товари, які лишились на полицях, коли вони лишали, але вони закінчаться. І росіяни не матимуть змоги купувати речі, до яких вони звикли. Стандарти життя росіян знижуються. Ми бачимо витік мізків з Росії. 200 тисяч росіян, серед яких ті, що мають найкращу освіту, які працюють у найважливіших галузях, вони залишили країну. Багато іноземців, які працювали у важливих галузях, також залишили країну. Все це з часом буде накопичуватись і накопичуватись”.
У неділю, 26 червня, у Німеччині почався саміт "Групи семи". А наступного тижня, з 28 до 30 червня, у Мадриді відбудеться саміт НАТО.
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Джо Байден: "Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки". Відео
"Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки" - президент США Джо Байден на саміті G7 в Німеччині
Джонсон та Макрон на саміті "Групи семи" домовились активізувати військову підтримку України - заява британського уряду
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі у кулуарах саміту “Групи семи” обговорили, серед іншого, питання допомоги Україні.
За даними британського уряду, сторони погодились забезпечити більше підтримки Україні в час війни проти російського вторгнення.
“Вони погодилися, що це критичний момент для перебігу конфлікту, і є можливість переламати хід війни”, - мовиться у заяві речника британського уряду.
“Президент Макрон привітав постійну військову підтримку України з боку прем'єр-міністра (Бориса Джонсона - ред.), і лідери погодилися активізувати цю роботу", – додав речник.
На своїй Твітер-сторінці британський прем'єр заявив: “Ми повинні підтримати Україну, щоб посилити її руку як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах. Президент Макрон і я погодилися активізувати нашу військову підтримку України в цей критичний момент, а також посилити англо-французьку співпрацю у сферах оборони та безпеки”.
Також видання Politico із посиланням на заяву британського уряду повідомляє, Борис Джонсон під час цієї зустрічі попередив Еммануеля Макрона, що будь-які спроби зараз врегулювати конфлікт в Україні лише призведуть до “тривалої нестабільності”.
За словами глави британського уряду, такий крок “дасть Путіну дозвіл маніпулювати обома суверенними державами та міжнародними ринками назавжди”.
Президент Франції раніше закликав "не принижувати Росію" через "історичну і фундаментальну помилку Путіна".
Водночас, як повідомляє видання Reuters із посиланням на представника французької сторони, президент Макрон під час зустрічі із прем'єр-міністром Великобританії підняв тему створення Європейської політичної спільноти.
Минулого місяця президент Франції запропонував створити Європейську політичну спільноту, яка б стала новою структурою. Як вважає французький лідер, це сприяло б тіснішій співпраці з країнами, що прагнуть до членства в ЄС. Британія також може бути частиною такої спільноти.
У неділю, 26 червня, у Німеччині відкрився саміт "Групи семи" - семи найбільших економік світу. Одне з головних питань їхнього порядку денного - підтримка України в час війни проти російського вторгнення. У кулуарах саміту в неділю відбулась також зустріч Президента США Джо Байдена із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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Росія - близько до технічного дефолту за зовнішнім боргом
Росія може найближчим часом зіткнутися з технічним дефолтом із зовнішнього боргу. Через економічні санкції, оголошені США та Євросоюзом після вторгнення Росії в Україну, Москва відчуває труднощі з обслуговуванням свого зовнішнього боргу.
У неділю спливає термін платежу за позикою обсягом 100 мільйонів доларів. Після запровадження санкцій Росія більше не може здійснювати виплати у доларах. За заявою Міністерства фінансів Росії, Москва сплачує борг у повному обсязі в рублях. Однак європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати їх у валюту, тому кредитор їх не отримує.
Платіж мав бути зроблений 27 травня; далі позичальник має ще 30 днів на погашення боргу із затримкою. Якщо після цього терміну кредитор не отримає платіж, позичальнику може бути оголошено технічний дефолт. Якщо це станеться, це буде перший дефолт Росії із 1998 року.
Раніше Міністерство фінансів США відмовилося продовжувати після 25 травня ліцензію, яка дозволяла Росії продовжувати обслуговування суверенного боргу в іноземних валютах.
Представниця Білого дому припустила, що Росія, ймовірно, не зможе виконувати свої зобов'язання та зіткнеться з перспективою дефолту та статусом вигнанця у глобальній фінансовій системі на тривалу перспективу.
У відповідь на це Мінфін Росії заявив, що продовжить обслуговувати свій зовнішній борг у рублях. Банк Euroclear, який виступав посередником у платежах між Росією та міжнародними кредиторами, у своєму прес-релізі заявив, що через накладені на Росію економічні санкції він практично перестає працювати з рублями, за кількома невеликими винятками.
Міністр фінансів Росії Антон Силуанов звинуватив Захід у тому, що той навмисне створює перепони для обслуговування зовнішнього боргу РФ, щоб Росія опинилася у ситуації дефолту.
Близько 40 мільярдів доларів зовнішнього боргу Росії номіновано в американській та європейській валюті.
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Президент Байден похвалив зусилля канцлера Шольца у реагуванні на війну в Україні
Президент США Джо Байден подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за його лідерство у реагуванні на українську війну та підтримав єдність союзників у підтримці України.
Зустріч лідерів США та Німеччини відбулася у неділю, 26 червня, у Баварському альпійському курорті напередодні саміту “Групи семи”.
За словами Джо Байдена, лідерство Шольца відіграло вирішальне значення в плануванні того, як Європа відреагувала на вторгнення Росії в Україну.
"Я хочу зробити вам комплімент за виступ вперед - те, що ви зробили, коли стали канцлером", - сказав Джо Байден. - “Путін від самого початку розраховував на те, що НАТО і “Група семи” якось розколяться, але ми не розкололись і цього не станеться”.
Президент США віддав належне Німеччині за те, що погодилася збільшити свої військові витрати за допомогою спеціального фонду в 100 мільярдів євро та за згоду надати Україні озброєння.
Деякі західні союзники та Україна неодноразово звинувачували Німеччину в тому, що вона затягує свою допомогу Києву. Глава німецького уряду заперечує ці закиди.
Шольц назвав позитивом те, що союзникам “вдалося залишитися об'єднаними, чого, очевидно, Путін ніколи не очікував”.
В неділю, 26 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц також засудив “жорстоку” ракетну атаку росіян на Київ і наголосив, що це тільки посилює потребу лідерів “Групи семи” бути об'єднаними і “підтримувати українців у захисті своєї країни”.
Після робочого засідання "Групи семи" глава німецького уряду заявив, що "всі країни “Групи семи” стурбовані кризою, з якою ми зараз маємо справу”.
“У деяких країнах спостерігається падіння темпів зростання, зростає інфляція, дефіцит сировини та порушені ланцюги поставок”, - ці слова Олафа Шольца цитує видання Aljazeera.
“Я дуже, дуже, дуже впевнений, що нам вдасться надіслати з цього саміту дуже чіткий сигнал єдності та рішучих дій”, - додав канцлер Німеччини.
26 червня у Німеччині розпочався триденний саміт "Групи семи". Питання підтримки України в час російського вторгнення - серед головних на порядку денному цієї зустрічі.
У цій статті використані матеріали видань Reuters, Aljazeera.
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