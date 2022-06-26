Блінкен розповів, чому Росія програє війну, і як санкції з'їдають російську економіку   

Недільні ракетні обстріли Києва та інших українських міст - це чергова спроба Росії налякати українців. Так коментує посилення російських обстрілів Державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Ми бачимо час від часу, відколи Путін програв боротьбу за Київ і змушений був змістити свою увагу на східну та південну Україну, що вони запускають ракети, в основному, щоб тероризувати людей. Вони стріляють у житлові будинки. Є повідомлення, що вони влучили у дитячий садочок. Тут немає іншої мети, крім як спроба налякати українців”, - зазначив американський дипломат.

В інтерв’ю американському каналу CNN в рамках саміту “Групи семи” глава зовнішньополітичного відомства США заявив, що стратегічно Путін уже зазнав поразки на війні в Україні.

“Давайте не плутати тактичне і стратегічне. Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки. Його стратегічна мета була - покінчити з українським суверенітетом та незалежністю, стерти її (Україну - ред.) з карти, приєднати до Росії. Тут вони програли. І суверенна та незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін”, - сказав Ентоні Блінкен у розмові з американським журналістом Джейком Таппером.

Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію.

Відступ українських військових із Сєвєродонецька та посилення ракетних обстрілів Блінкен називає тактичними військовими діями.

“В той же час зараз у східній Україні триває тактична жорстока боротьба проти російської агресії, українські сили відштовхують, ці лінії постійно змінюються, є здобутки то з одного боку, то з другого. Але що справді важливо - стратегічна теза, що Путін не досягне успіху в тому, що він намагається досягти”.

Блінкен висловив переконання, що країни НАТО під час саміту у Мадриді цього тижня продемонструють велику єдність і силу.

“Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію”, - запевнив Блінкен.

Ми бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року.

У неділю, 26 червня, країни “Групи семи” оголосили заборону на імпорт російського золота. За словами Блінкена, ці санкції значною мірою послаблять російську економіку.

“Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергетики. Це близько 19 мільярдів доларів на рік. І переважко це експорт в межах країн “Групи семи”. Не дати доступ до прибутку на 19 мільярдів доларів в рік - це значна річ”, - коментує заборону екпорту російського золота Державний секретар США.

За словами Блінкена, санкції Заходу щодо Росії “мають драматичний ефект” на економіку країни.

“Ми вже бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року”, - аналізує Держсекретар. За його словами, Кремль штучно наразі тримає курс рубля, втім це їм обходиться у велику ціну.

Блінкен також пояснив накопичувальний ефект санкцій на російську еукономіку:

“Тисяча великих міжнародних компаній залишили Росію. Ще є товари, які лишились на полицях, коли вони лишали, але вони закінчаться. І росіяни не матимуть змоги купувати речі, до яких вони звикли. Стандарти життя росіян знижуються. Ми бачимо витік мізків з Росії. 200 тисяч росіян, серед яких ті, що мають найкращу освіту, які працюють у найважливіших галузях, вони залишили країну. Багато іноземців, які працювали у важливих галузях, також залишили країну. Все це з часом буде накопичуватись і накопичуватись”.

У неділю, 26 червня, у Німеччині почався саміт "Групи семи". А наступного тижня, з 28 до 30 червня, у Мадриді відбудеться саміт НАТО.



