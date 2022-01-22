США та Канада обговорили розвиток ситуації в Україні

Державний секретар США та глава МЗС Канади напередодні обговорили розвиток ситуації в Україні. Про це мовиться на сайті Державного департаменту США.

Сторони обговорили “спільну стурбованість щодо загрози, яку Росія становить для України, та спроби заохотити Росію віддати перевагу дипломатії та деескалації”.

“Держсекретар Блінкен наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України та нашій готовності до координації, аби запровадити щодо Росії серйозні наслідки та серйозну економічну ціну за подальшу агресію проти України”, - повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

Росія відкидає заяви про її можливе подальше вторгнення в Україну.

"Усі ці інсинуації спрямовані на одне: обґрунтувати, підготувати підґрунтя для активізації військового освоєння України країнами НАТО", - заявив раніше цього тижня глава російської місії в ОБСЄ А.Лукашевич.

Він також висловив стурбованість “даними про перекидання на Україну контингенту канадських військових сил спецоперацій та про підготовку до ухвалення рішення щодо відправлення в Україну нових озброєнь.