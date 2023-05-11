"Просування підтримки України і принципів Статуту ООН буде основним напрямком головування Іспанії в Раді ЄС" - Блінкен

Британія готується визнати "Групу Вагнера" — російську приватну армію, яка бере активну участь у вторгненні в Україну — терористичною організацією, повідомляє газета The Times of London з посиланням на урядові джерела.

Європейський Союз і Сполучені Штати обговорюють подібне рішення, яке поставили б Групу в один ряд з Ісламською державою та Аль-Каїдою.

Найманці "Групи Вагнера", багато з яких були завербовані з російських в'язниць, відіграють провідну роль в нападі Росії на українське місто Бахмут. Битва за місто точиться місяцями. Український та західні уряди кажуть, що "Вагнер" зазнав десятків тисяч втрат.

"Вагнер" тісно співпрацює з російським урядом. Цю групу звинувачують у масових звірствах в Україні, зокрема тортурах і вбивствах військовополонених і цивільних осіб, зокрема дітей. Командування "Групи Вагнера" заперечує звинувачення, незважаючи на численні докази на місцях і свідчення колишніх найманців.

Члени Групи, включаючи її лідера Євгена Пригожина, перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Британія протягом останніх двох місяців формувала позов до суду і може визнати «Вагнер» терористичною групою вже через кілька тижнів, повідомляє Times. Британський уряд відмовився від коментарів.

За словами Тані Мегри з Міжнародного центру боротьби з тероризмом у Гаазі, членство у "Групі Вагнер", або просування групи чи навіть демонстрація його логотипу стануть кримінальним злочином.

"Це може стримувати компанії від ведення бізнесу з "Групою Вагнер". Але невідомо, який ефект це матиме, оскільки "Група Вагнер" отримує свої фінансові ресурси не так з Європи, як від незаконної діяльності в Африці. То які можуть бути переваги? Можливо, це більше символічно", - каже Мегра в інтерв'ю "Голосу Америки".

Найманці "Групи Вагнер" діяли в Сирії та кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Центральноафриканську Республіку, Малі та Судан, зазвичай пропонуючи урядам послуги безпеки в обмін на доступ до мінеральних багатств і підтримку геополітичних цілей Росії.

Бійців "Групи Вагнера" звинувачують у масових порушеннях прав людини. В одному з інцидентів у березні 2022 року близько 300 мирних жителів загинули під час нападу на малійське місто Моура, яке тоді контролювалося силами джихадистів.

Виступаючи тоді, свідки звинуватили малійські сили та російських бойовиків "Вагнер" у стратах без належного судочинства. Амаду, який тримав ларьок у Мурі, поговорив з Reuters після того, як втік від нападу до столиці Малі Бамако. Він не хотів називати своє прізвище.

«Вони [малійська армія] прийшли з великою кількістю білих чоловіків, ми можемо назвати їх росіянами. Вони не розуміли один одного... Вони взяли 15-20 людей. Вони вишикували їх приблизно за 100 метрів від нас. змусив їх стати на коліна, і вони застрелили їх", - сказав Амаду.

Законодавці Національних зборів Франції у вівторок одноголосно проголосували за визнання "Групи Вагнера" терористичною організацією. Резолюція не має обов’язкової сили, але посилює тиск на Європейський Союз, щоб той вжив заходів.

У Вашингтоні група законодавців від обох партій наполягає на тому, щоб Сполучені Штати класифікували "Вагнер" як іноземну терористичну організацію. У березні генеральний прокурор США заявив, що не заперечуватиме проти цього кроку. «Я вважаю, що вони є організацією, яка скоює воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам», — заявив 1 березня генеральний прокурор Меррік Гарланд, зазначивши, що це рішення приймає Державний департамент.

Такий крок Вашингтона може мати великий вплив на "Вагнер", - сказала Мегра.

«Якби їх визнали терористичною групою у США, це мало б далекосяжні наслідки — оскільки будь-хто, хто надаватиме матеріальну підтримку "Групі Вагнера", також може зазнати кримінального переслідування. Отже, це означало б, що держави або державні службовці з африканських держав, які будуть співпрацювати з "Групою Вагнера", можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - каже Мегра.

Проте уряди повинні бути обережними з використанням терактів як політичного інструменту, додає експертка.

"Група Вагнер" - не просто звичайна терористична організація. Можливо, ми стираємо відмінності тут, і я думаю, що важливо бути обережним з цим. Насправді "Вагнер" є приватною військовою охоронною компанією. "Вагнер" має дуже сильні взаємозв’язки з російською державою", – сказала вона.

"Я думаю, що, називаючи їх терористичною групою, ми повинні дивитися на довгостроковий ефект від цього і чи є це зараз лише політичним інструментом, чи ми дійсно говоримо про інший рівень санкцій і чи справді вони також відповідатимуть критеріям… щоб бути визначеними терористичною групою", – каже Мегра.