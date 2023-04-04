Блінкен та Кулеба обговорили "потреби України на полі бою" 

Потреби України на полі бою, серед іншого, обговорили у Брюсселі державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі двосторонньої зустрічі в рамках саміту глав МЗС країн НАТО. Про це заявив речник Держдепу США Ведант Пател.

В заяві речника мовиться, що Блінкен на цій зустрічі “підтвердив підтримку США у питанні співпраці НАТО з Україною та довгострокову прихильність розбудови обороноздатності України, її можливостей стримування”. ʼ

“Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни”, - мовиться у заяві речника Державного департаменту США.

“Більше військової підтримки - в дорозі для допомоги Україні, щоб звільнити більше території від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України. Ми також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі”, - заявив за підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше у вівторок, 4 квітня, Кулеба повідомив, що під час розмови із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорював “кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, аби Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій. Я також окреслив бачення України як стати повноправним членом НАТО”.

У Брюсселі проходить дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, під час якої, серед іншого, відбулась церемонія входження Фінляндії до Альянсу.