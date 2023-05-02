Блінкен: США і Чехія «працюють пліч-о-пліч, щоб продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію»

Зміцнення двосторонніх відносин, підтримка України та співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні були головними темами зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського у вівторок у Вашингтоні.

Ми працюємо рука об руку, щоб продовжувати підтримувати Україну, продовжувати чинити тиск на Росію за її агресію проти України

Держсекретар Блінкен наголосив, що Чеська Республіка є «дуже цінним членом НАТО для Сполучених Штатів і опорою демократії». Він також наголосив на співпраці, пов’язаній з допомогою Україні.

«Звичайно, неймовірно потужна відповідь на агресію Росії проти України стоїть на першому місці, і ми працюємо пліч-о-пліч, щоб продовжувати підтримувати Україну, продовжувати чинити тиск на Росію за її агресію проти України, і, звичайно, працювати над підтримкою біженців, наданням гуманітарної допомоги, економічною відбудовою», – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції.

Обидва міністри погодилися, що Захід не повинен поступатися Росії та повинен продовжувати підтримувати Україну.

Ми єдині в тому, що необхідно якнайшвидше приборкати російські імперські апетити та забезпечити відновлення територіальної цілісності та суверенітету

Міністр Ліпавський похвалив Сполучені Штати за значну фінансову підтримку Україні, включно з військовою допомогою. Чехія також є одним із найбільших постачальників допомоги Україні, включно з військовою та гуманітарною.

«Тоні Блінкен кілька разів подякував нам за допомогу, яку ми надаємо Україні. Ми єдині в тому, що необхідно якнайшвидше приборкати російські імперські апетити та забезпечити відновлення територіальної цілісності та суверенітету», – сказав міністр Ліпавський.

Він додав, що у час російської імперської агресії проти України дуже важливо пам’ятати, що США та Чеська Республіка поділяють «такі цінності, як демократія, свобода та повага до прав людини, і це робить наші стосунки особливими, і тому ми так цінуємо їх».

Як повідомляє Чеське міністерство закордонних справ, міністри також обговорили можливості зміцнити енергетичну безпеку та зменшити залежність від російських енергоносіїв. Вони обговорили також необхідність збільшення частки відновлюваних енергоресурсів в загальному енергетичному балансі.

У Вашингтоні міністри також підписали Спільну декларацію про свободу ЗМІ, яка, за словами головних дипломатів США та Чехії, «підтверджує спільне зобов’язання активно сприяти свободі ЗМІ у всьому світі у співпраці з партнерами та союзниками».

Свобода слова та незалежні ЗМІ є наріжним каменем демократії, наголосив Ліпавський, згадавши про те, що штаб-квартира американського Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з 1995 року міститься у Празі, куди його запросив перший президент Чехії Вацлав Гавел.

«Підтримка незалежних медіа, яку пропагував Вацлав Гавел, є нашим довгостроковим пріоритетом», - сказав міністр Ліпавський.

У своєму дописі у Twitter глава чеської дипломатії назвав розмову з Блінкеном «чудовою».

«Оскільки наші відносини ґрунтуються на цінностях, ми представили Спільну заяву щодо свободи ЗМІ», – написав Ліпавський Twitter.

Чеський міністр перебуває з триденним візитом у США, під час якого він також планує зустрітися з членами Конгресу та підписати угоди з космічною агенцією США про розвиток космосу.