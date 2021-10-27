Державний секретар США виступив із промовою про модернізацію американської дипломатії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу виступив в Інституті дипломатичної служби Держдепартаменту з промовою, присвяченою планам модернізації американської дипломатії для вирішення зовнішньополітичних завдань 21-го століття.

Звертаючись до аудиторії, держсекретар Блінкен високо оцінив роботу різних підрозділів дипломатичного корпусу США.

При цьому він вказав на значення перетворень в історії американської дипломатії, у тому числі у сфері організації дипломатичної роботи. Держсекретар наголосив, що з першого дня перебування на посаді він прагнув зробити так, щоб американська дипломатія відповідала потребам 21-го століття.

Він зазначив, що сьогодні йдеться про важливі зміни у роботі дипломатів.

За словами Блінкена, тут маються на увазі, зокрема, такі сфери, як боротьба з кліматичними змінами, протистояння кібератакам та вирішення проблем, пов'язаних з пандеміями, причому не лише з пандемією COVID-19.

Говорячи про методи вирішення цих проблем, держсекретар зупинився на значенні багатосторонньої дипломатії у протистоянні викликам нашого часу.

Блінкен заявив, що Держдепартамент має намір більшою мірою, ніж раніше, прислухатися до ініціатив, які походять від співробітників відомства. За словами державного секретаря США, якщо раніше «наші комунікації надто часто ставали вулицею з одностороннім рухом», то тепер персонал зможе без проблем ділитися своїми міркуваннями чи стурбованістю з керівництвом.

Глава Держдепартаменту вказав на різноманіття населення США як одну з найважливіших переваг країни і заявив, що дипломатичне відомство має намір використати цю перевагу більшою мірою, ніж раніше.

Блінкен також підкреслив, що Держдерартамент має намір активно використовувати всю різноманітність здібностей та навичок своїх співробітників та ширше застосовувати нові технології.

Крім того, глава зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості питання місцезнаходження американських дипмісій та їх безпеки в різних країнах світу.

Нагадаємо, що президент Джо Байден та його адміністрація наголошують на значущості дипломатичних зусиль при взаємодії з іншими країнами. Так, у нещодавньому виступі на засіданні Генеральної Асамблеї ООН Байден заявив, що із закінченням кампанії в Афганістані Сполучені Штати завершують «еру безперервної війни» та розпочинають «нову еру невпинної дипломатії».

Глава Білого дому також запевнив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з будь-якою країною, яка має миролюбні цілі.

Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним позапартійним фондом Eurasia Group Foundation з 27 серпня по 1 вересня, більшість американців хотіли б бачити у зовнішній політиці США більше дипломатичних зусиль.

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