Заклики до припинення вогню в Україні можуть бути цинічною пасткою - Блінкен на Саміті за демократію

Заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії використати час, аби знову атакувати. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час віртуальної панелі «Справедливий і міцний мир в Україні» в рамках Саміту за демократію, який проходить у віртуальному режимі у Вашингтоні.

На панелі із Блінкеним був запланований виступ президента України Володимира Зеленського, втім замість нього в онлайн-режимі виступив Дмитро Кулеба, пояснивши відсутність президента поїздкою на передову.

Міністр закордонних справ України озвучив учасникам панелі 10 кроків "Формули миру" від Володимира Зеленського, серед яких - радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпека, а також відновлення територіальної цілісності України. “Я глибоко вдячний тим країнам, які вже заявили про готовність брати участь у реалізації "формули миру". Ми впевнені, що, працюючи разом, відновимо справедливість, захистимо демократичні цінності та відновимо повагу до принципів Хартії ООН", - зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ України наголосив, що Київ хоче залучити якомога більше держав до реалізації мирного плану. “Ми маємо бути єдиними в тому, щоб ця формула була взята за основу для врегулювання. Міжнародна спільнота завжди демонструвала, що не потерпить порушення принципів Статуту ООН. І я закликаю всі країни підтвердити свою рішучість і об’єднати зусилля для втілення української "формули миру". Я наголошую, що кожна країна може зробити свій внесок у встановлення миру, долучившись до реалізації конкретних пунктів цієї формули”, - заявив Кулеба.

Ентоні Блінкен у відповідь наголосив, що мир в Україні має бути справедливим і довготривалим. "Ми всі повинні бути дуже обережними та остерігатися того, що може здатися добрими намірами, наприклад, закликів до припинення вогню, які потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії консолідувати досягнуті успіхи та просто використати час, щоб відпочити та відновитися, а потім знову атакувати. Тож те, що на перший погляд здається привабливим - хто б не хотів, щоб зброя мовчала - може бути дуже цинічною пасткою, з якою ми повинні бути дуже, дуже обережними", - наголосив Блінкен.

Під час панелі виступили також представники європейських, африканських, латиноамериканських країн та Японії.

Зокрема, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Київ може покладатися на підтримку Парижа. "Видача ордера на арешт Путіна і Львової-Білової демонструють новий важливий крок нашої спільної боротьби проти безкарності... Ми хочемо подолати брехню і неправду, ми хочемо, щоб перемогли міжнародні правила та закони, які дають нам можливість жити в мирі й стабільності. Отже, ми не дозволимо Росії перемогти, давайте разом діяти в цьому напрямку", - зазначила Колонна.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наголосив, що підтримує резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо "формули миру" для України.

"Це має бути тривалий мир. І якщо ми можемо якось допомогти в досягненні мирного врегулювання, зменшити страждання людей, ми готові бути на передовій цих зусиль. Я нещодавно був у Києві та особисто бачив свідчення страждань людей і того, що відбувалося. Я хочу наголосити, що Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України", - заявив Коен.

Відкриваючи панель, Ентоні Блінкен зауважив, що майбутнє демократії перебуває в переломній точці, автократи порушують права людини та пригнічують фундаментальні свободи, і війна в Україні ілюструє це найбільше.

Цього тижня у Вашингтоні відбувається Саміт за демократію. В події, що проходить у віртуальному режимі, за очікуваннями, візьме участь близько 120 країн. Війна в Україні є одним із ключових питань Саміту.