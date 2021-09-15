Блінкен та Столтенберг поговорили про Афганістан, Стратегічну концепцію НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу телефоном обговорили майбутнє Стратегічної концепції НАТО та ситуацію в Афганістані. Про це йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса.

Як відзначає сайт НАТО, Стратегічна концепція Альянсу окреслює мету та природу організації, та її фундаментальні безпекові завдання.

Стратегічна концепція НАТО, серед іншого, вказує, що співпраця між Альянсом та Росією має стратегічну важливість, бо сприяє створенню "спільного простору миру, стабільності та безпеки".

Концепція також вказує, що НАТО не становить жодної загрози для Росії.

Як відзначає сайт НАТО, нині триває робота над розробкою нової Стратегічної концепції.

У червні Столтенберг, у контексті концепції, відзначав, що відносини між НАТО та Росією перебувають у низькій точці з часу Холодної війни.

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