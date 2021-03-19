Держдеп повідомив про візит Блінкена до Європи

Державний секретар США Ентоні Блінкен 22-25 березня перебуватиме у Бельгії. У ході візиту він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем, та бельгійскими посадовцями. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Відзначається, що Блінкен зустрінеться із генсеком НАТО та союзниками по блоку, щоб "підкреслити намір адміністрації Байдена посилювати трансатлантичний альянс та пожвавити наші відносини із союзниками в НАТО". Під час зустрічей посадовці планують обговорити занепокоєння щодо Китаю та Росії, кліматичних змін, кібербезпеки, протидії тероризму, енергетичної безпеки та ін.

Блінкен відзначив у Twitter, що візит підтвердить вірність США союзникам.

Дивіться також: Як перевірити автентичність будь-якого зображення онлайн