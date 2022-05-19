Треба змусити Росію "створити коридори" для експорту продовольства з України для боротьби з голодом у світі - Блінкен

Неспровокована війна Росії в Україні, за даними Світового банку, може довести додатково 40 мільйонів людей у світі до крайньої бідності й нестачі їжі вже цього року, й "кожна причина цієї кризи [...] лише загострюється через вибір президента Путіна вести цю війну".

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Нью-Йорку в межах Днів дії задля глобальної продовольчої безпеки в ООН, під час яких проходять зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

"Уряди та міжнародні організації можуть об'єднатись, щоб змусити Російську Федерацію стоврити коридори, аби продовольство та інша життєво необхідна продукція могли безпечно вивозитись (експортуватись - ГА) з України по землі чи морем. На українських складах зараз зберігається, за оцінками, 22 мільйони тон зерна, їжа, яка може безпосередньо іти для тих, хто цього потребує, якщо його просто можна буде вивезти з країни".

Серед інших заходів для боротьби проти голоду у світі Блінкен заявив про додаткове негайне виділення 215 мільйонів доларів з боку США "на світові гуманітарні потреби через російське вторгнення до України". Він висловив сподівання, що Конгрес США затвердить додаткові 5,5 млрд дол фінансування - на додачу до вже оголошених 2,3 мільярда. Держсекретар також закликав інші країни брати активнішу участь у подоланні загострення голоду у світі.

Блінкен також заперечив закиди, що голод загострюють накладені проти Росії санкції, адже за словами високопосадовця заходи обмеження проти Кремля були створені таким чином, що вони передбачають винятки для сільського господарства. "Як і у випадку з їхнім рішенням розпочати цю невиправдану війну, відповідальність за переривання цих поставок і страждання, які вона спричиняє всьому світу, лежить виключно на російському уряді".

У середу також ООН закликали Росію розблокувати українські порти. Зокрема, голова продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявиви, що всесвітня продовольча програма охоплює близько 125 мільйонів людей, й 50% зерна закуповуються в Україні. Бізлі звернувся до президента Росії Володимира Путіна: "Якщо у вас взагалі є серце, будь ласка, відкрийте ці порти".

У відповідь у четвер заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко сказав, що для розблокування чорноморських портів України потрібно переглянути санкції, накладені проти Росії, повідомляє Reuters.

Дні дії задля глобальної продовольчої безпеки в ООН тривають 18-19 травня. Ініціативу очолюють Сполучені Штати, які у травні головують в Радбезі ООН.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Світовий банк, ЄБРР, азійський, африканський та американський банки розвитку, оголосили спільний план дій з підтримки продовольчої безпеки світу та подолання загрози голоду, спричиненої війною Росії проти України. В межах плану дій Світовий банк оголосив плани інвестувати до 30 млрд дол за наступні 15 місяців у проекти в сфері продовольства та забезпечення продуктами харчування.

У статті використано матеріали Reuters