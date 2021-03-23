Держсекретар США: «Північний потік-2» може зашкодити інтересам України, Польщі. Відео

«Президент Байден дуже чітко висловився щодо того, що вважає цей трубопровід поганою ідеєю, поганою для Європи, поганою для Сполучених Штатів, і, зрештою, він [проект] суперечить власним цілям ЄС в сфері безпеки», - заявив Блінкен під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.