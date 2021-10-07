США знову закликали знайти і притягнути до відповідальності вбивць російської журналістки Політковської

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою з нагоди 15-ї річниці вбивства російської журналістки і правозахисниці Анни Політковської.

«Сьогодні виповнюється 15 років з того дня, коли журналістка і правозахисниця Анна Політковська була вбита в Москві за її відважну діяльність по виявленню порушень прав людини в ході конфлікту в Чечні і спроби дати слово жертвам, - заявив Блінкен. - Ми знову закликаємо встановити особи всіх причетних до її вбивства і притягнути їх до відповідальності за скоєні злочини. Триваюча безкарність замовників вбивства Політковської підриває свободу слова, свободу преси і права людини в Росії в цілому».

Держсекретар США додав: «Вшановуючи спадщину Політковської, ми визнаємо мужність і наполегливість незалежних російських журналістів, які працюють сьогодні в умовах репресій. Багато з них несправедливо визнані «іноземними агентами». Ми підтримуємо їх сьогодні і кожен день».

Заяву з приводу річниці вбивства журналістки опублікували і у ЄС.

"Це вшанування відбувається у час, коли незалежні ЗМІ та громадянське суспільство стикаються із безпрецедентним тиском з боку уряду Росії, зокрема шляхом визначення все більшої кількості ЗМІ, громадських організацій, та журналістів та активістів як "іноземних агентів", або "небажаних, - йдеться в оприлюдненій заяві.

У день річниці колишній посол США у Росії Майкл Макфол, та відомий критик Путіна Гаррі Каспаров закликали читати книжки Політковської.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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