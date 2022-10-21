Блінкен: російські удари по Україні посилюють рішучість українців та партнерів України

США та Європа єдині у спільних діях в протистоянні російській агресії в Україні, заявив держсекетар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною під час її візиту до Вашингтона.

Зокрема, вони обговорили допомогу Україні у тому, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, зруйновану російськими обстрілами, надання Україні зброї для оборони та бюджетної підтримки.

Нещодавні обстріли українських міст іранськими безпілотниками мають на меті залякати українців та «змусити український народ страждати», але натомість вони посилюють рішучість українців, сказав Блінкен.

«Останніми днями ми стали свідками широкомасштабних ударів Москви по цивільній інфраструктурі в Україні. Багато з них було здійснено за допомогою безпілотників, поставлених Іраном. Ці удари мають чітку мету змусити український народ страждати. Шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення їхніх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, яка їм потрібна, щоб працювало все, від магазинів до лікарень і громадського транспорту, – сказав Держсекретар США.

Ентоні Блінкен також додав: "Президент Путін вважає, що ці атаки якимось чином зламають волю. Натомість він лише поглиблює їхню рішучість захищати свою країну. Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух. Президент Путін думав, що може розділити трансатлантичний альянс, замість цього він ще більше зблизив нас».

Питання допомоги Україні та позбавлення енергетичної залежності від Росії було в центрі уваги переговорів державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни.

«Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти здійснити рішучий відхід від залежності від російської енергії, що означає розробку різноманітніших, надійніших, стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомоги нашим друзям пережити зиму з високими витратами на електроенергію», – сказав Блінкен.

Державний секретар привітав зусилля Франції щодо допомоги Україні, зокрема, безпекову допомогу Україні, «включно з нещодавнім оголошенням президента Макрона про виділення 100 мільйонів євро» для надання Києву зброї.

Міністерка закордонних справ Франції розповіла про зусилля їхнього уряду з допомоги Україні: «Президент Макрон нещодавно пообіцяв президенту Зеленському, що ми збільшимо нашу військову допомогу, включно з новим обладнанням, і ви, мабуть, знаєте, що ми постачаємо боєприпаси для артилерійських ракет, а також нові легкі танки, ми також вирішили підготувати щонайменше 2000 українських солдатів у Франції, і ми розвиваємо співпрацю у сфері розвідки, яка також буде посилюватися і йти далі».

Також вона пообіцяла гуманітарну допомогу та допомогу у реконструкції інфраструктури, оскільки наближається зима. Франція та європейські партнери «мають допомогти українському народу продовжувати триматися», додала очільниця французького МЗС.

У п’ятницю в Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступного року Україна може розраховувати на отримання €18 млрд для задоволення основних потреб.

Про це вона сказала за підсумками дводенного засідання Європейської ради на рівні лідерів країн–членів ЄС.

Раніше ЄС узгодив макрофінансову допомогу для України в розмірі €9 млрд, яка буде частково виділена до кінця цього року. З початку цього року ЄС підтримав Україну на суму €19 млрд.

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