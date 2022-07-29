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Блінкен у розмові з Лавровим: Америка буде продовжувати допомагати Україні захищатися від російської агресії
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у якій повідомив, що Америка буде «продовжувати підтримувати Україну в її здатності захищатися» від російської агресії. Він також закликав Росію виконати домовленості щодо експорту зерна.
«Я також чітко дав зрозуміти міністру закордонних справ Лаврову, що в світлі останніх заяв Кремля щодо їхніх планів продовжити подальшу анексію української території, – насправді, слів самого міністра закордонних справ про заміну демократично обраного українського уряду, що також є частиною їхніх поточних планів, – ці плани ніколи не здійсняться. Світ ніколи не прийме анексію. Ми накладемо додаткові санкції на Росію, якщо вона здійснюватиме ці плани», – сказав Блінкен.
Виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, Державний секретар Блінкен заявив, що США будуть і надалі допомагати Україні захищатися та, спільно з партнерами, будуть працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію в Україні.
«Ми також будемо продовжувати підтримувати Україну в її здатності захищатися, та накладатимемо витрати на Росію, доки вона не припинить свою агресію. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з союзниками та партнерами, в тому числі з дуже близькими, такими як Японія, щоб підтримати Україну та притягнути Москву до відповідальності», – сказав Блінкен під час прес-конференції.
При цьому, він додав, що США «готові працювати з Україною та іншими, щоб підтримати будь-які суттєві дипломатичні зусилля з припинення війни та агресії».
За словами Блінкена, під час його першої розмови Сергієм Лавровим з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, він наголосив, що світ очікує, що Росія виконає свої зобов’язання за угодою про експорт зерна з України, що її було укладено в Туреччині.
За словами Блінкена, посолка США в Україні Бріджит Брінк побувала в Одесі вранці 29 липня і підтвердила, що кораблі завантажені та готові до плавання.
«Важливо і життєво необхідно, щоб Росія виконала свої зобов’язання, які вона взяла на себе перед цілим світом», – наголосив Блінкен.
Державний секретар США також закликав Росію погодитися на «суттєву пропозицію», висунуту Вашингтоном для звільнення двох американців, утримуваних у Росії.
Американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена запропонувала обміняти Віктора Бута, торговця зброєю з Росії, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США на двох американців, яких утримує Росія – Брітні Ґрінер і Пола Велана.
У середу Блінкен оголосив, що США кілька тижнів тому представили Москві пропозицію щодо Вілана та Ґрінер, яких у США вважають неправомірно затриманими.
У матеріалі використані повідомлення Reuters та CNN.
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- Голос Америки
Посилити підтримку України та відкинути «фейкові мирні пропозиції Росії» закликає міністр Кулеба у колонці в New York Times
Не вірити росіянам, які нібито шукають миру на словах, а на ділі роблять все для того, щоб продовжити війну. З таким закликам звернувся до партнерів України в усьому світі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінках газети New York Times.
«Ми закликаємо наших партнерів посилити підтримку Україні та відхилити фальшиві мирні пропозиції Росії, – пише Дмитро Кулеба.
У колонці, яку газета публікує у п’ятницю, 29 липня, голова зовнішньополітичного відомства України каже, що партнери України на Заході також не повинні звертати увагу на «наратив, посилений російською пропагандою, про так звану втому від війни».
«Кожна війна втомлює, але треба вистояти. Ціна програшу – розчавлена Україна, розбитий Захід і відроджена Росія – надто висока, щоб допустити до цього», – каже міністр Кулеба.
Його заклик пролунав на тлі натяків Росії про те, що вона була б не проти піти на переговори, але це, на думку українського міністра, лише завіса, за якою Росія продовжує переслідувати свої загарбницькі цілі.
«Росія, нібито, готова до припинення вогню. Минулого тижня речник Кремля заявив, що двері для переговорів ніколи не були закриті. Нікого не треба обманювати. Що б не говорили її офіційні особи, Росія залишається зосередженою на війні та має на меті зруйнувати Україну та розбити Захід», – пише Дмитро Кулеба.
Він каже, що про справжні наміри Росії свідчить хоча б обстріл Одеського порту лише через кілька годин після досягнення угоди про експорт зерна.
«Для Володимира Путіна припинення вогню зараз просто дозволить його виснаженим силам, що здійснюють вторгнення, взяти перерву перед поверненням для подальшої агресії. Істина проста: пан Путін не зупиниться, поки його не зупинять», – вважає Кулеба.
Тому він каже, що «заклики до припинення вогню, які лунають по всій Європі та Америці, абсолютно недоречні», бо будь-які переговори про припинення війни – це лише «бомба сповільненої дії замороженого конфлікту».
На думку міністра закордонних справ України, тривалого, міцного миру можна досягти з Росією тільки після її поразки на полі бою. І за умови постійної та своєчасної допомоги Україна готова та здатна це зробити.
Міністр Кулеба висловлює вдячність партнерам у США та в Європі за підтримку, завдяки якій українська армія стабілізувала фронт та готується перейти у контрнаступ, але наголошує, що військова допомога Україні – це «не благодійність».
«Це необхідна інвестиція в довгострокову безпеку Європи. Українська армія вийде з цього конфлікту, найбільшої сухопутної війни в Європі з 1945 року, як одна з найбільш боєздатних військових сил континенту. Після відбиття вторгнення Росії українські військові присвятять себе забезпеченню безпеки та стабільності Європи, захисту демократії від будь-яких авторитарних посягань», – пояснює український міністр.
Після вторгнення Росії наприкінці лютого США надали понад 7 мільярдів доларів військової допомоги.
Заклик міністра Кулеби лунає на тлі очікуваної зустрічі Державного секретаря СШ Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Напередодні зустрічі Блінкен запевнив, що США підтримають «дипломатичні зусилля» для закінчення цієї війни, втім Москва, за його словами, поки не показує готовності до цього.
За словами Блінкена, США будуть продовжувати «робити все можливе, щоб посилити українські позиції на полі бою», щоб українці «мали найсильнішу, наскільки можливо, позицію за столом переговорів».
Олена Зеленська «готова бути більш публічною», щоб розповідати про Україну
Дружина українського президента Олена Зеленська, яка на тлі російської війни почала брати на себе більш публічну роль, каже, що готова робити це більше, щоб напряму звертатися до світу з інформацією про Україну.
До російського вторгнення Олена Зеленська рідко давала інтерв’ю, але на тлі війни стала більше спілкуватися з пресою.
...Зараз в Україні кожен воює на своєму фронті... це робота, і я повинна її виконувати.Олена Зеленська
В той час, як президент Зеленський не виїжджає з України, його дружина цього місяця виступала у Конгресі США, де закликала американських законодавців допомагати українській армії зброєю для досягнення «спільної великої перемоги».
В інтерв’ю цього тижня Британській телерадіомовній корпорації (Бі-Бі-Сі) Зеленська сказала, що вважає своїм обов’язком «використовувати кожну можливість щоб розповідати про Україну».
«В мирний час я не звикла до надмірної уваги, але зараз в Україні кожен воює на своєму фронті, і я готова бути більш публічною, щоб досягти більше людей, щоб сказати їм правду про Україну. Тут не може бути ніяких сентиментів - це робота, і я повинна її виконувати», - сказала вона.
Ще на початку теперішнього спалаху російської війни Олена Зеленська дописі у французькому часописі Le Parisien у березні стверджувала, що вона знає, що повинна робити.
Те, що моя дружина тут - є прикладом. Я вважаю, що вона відіграє в Україні дуже потужну роль.Володимир Зеленський
«Паніка охоплює тоді, коли не знаєш, що робити. Я дуже добре знаю, що ми повинні робити, і це знають українці. Наш план - захистити українців і перемогти», - написала Зеленська, яка в одному з доброчинних проектів задіяла дружину французького президента Бріджит Макрон і дружину польського президента Аґату Корнгаузер-Дуду для евакуації на лікування у Європі українських дітей хворих на рак.
В інтерв’ю британській газеті Guardian у червні Зеленська сказала, що впродовж певного періоду з дітьми полишала Київ, щоб уникнути «найменшого шансу» захоплення президентської сім’ї російськими окупантами, аби вони не могли використовувати це для тиску.
Олена Зеленська, яка має великий досвід роботи на телебаченні, коли співпрацювала з чоловіком у його комедійному шоу, каже, що розуміє усі негативні аспекти публічності.
Стосовно теперішніх дискусій довкола її портретів з чоловіком для журналу Vogue вона сказала Бі-Бі-Сі, що «завжди будуть якісь питання, але «краще щось робити і зазнавати критики, ніж не робити нічого».
«Я використовую кожну можливість, щоб розповідати про Україну, а це була величезна можливість, бо Vogue читають мільйони людей; це дуже популярне видання, і можливість звертатися до них напряму - це був мій обов’язок, і це був цікавий досвід», - сказала вона.
В публікації Vogue в інтернеті процитовано слова президента Зеленського про дружину: «Для жінок і дітей те, що моя дружина тут - є прикладом. Я вважаю, що вона відіграє в Україні дуже потужну роль».
"Сенат відносить РФ до категорії міжнародних вигнанців". Ексклюзивне інтерв'ю із сенатором, Джимом Рішем
В середу 20 липня група сенаторів внесла резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Його основними авторами виступили сенатор-республіканець Джим Ріш та сенатор-демократ Бен Кардін.
"Хоча ця резолюція й не містить юридичного визначення того, що Росія є державою-спонсором тероризму, - це є важливим визнанням зі сторони Сенату, що ми відносимо Росію до тієї ж категорії, що й Кубу, Північну Корею, Сирію та Іран – до міжнародних вигнанеців".Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо
В середу 27-го липня, до Сенату був внесений законопроект Акт про Глобальну Продовольчу Безпеку. Основним автором законопроекту також виступив сенатор-республіканець Джим Ріш та його інший демократичний колега, сенатор Боб Кейсі.
"Законодавство, яке передбачає продовження глобальної продовольчої програми до 2028 року, прийнято в той час, коли світ бореться з міжнародною продовольчою кризою, частково через російське вторгнення в Україну. Разом Україна та Росія експортують майже третину світового обсягу пшениці та ячменю", - йдеться у документі.
Сенатор-республіканець від штату Айдахо, Джим Ріш є співголовою сенатського комітету із міжнародних відносин, через який проходить більшість ініціатив пов’язаних із Україною. Ріш особисто відвідував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення Росії, 24-го лютого. Журналістка Голосу Амерки, Катерина Лісунова ексклюзивно поспілкувалась із сенатором про нинішні ініціативи Конгресу, а також про те як саме вони можуть допомогти Україні та коли варто очікувати їхнього погодження в обох палатах.
Коментуючи одноголосне погодження резолюції про заклик до Держсекртаря США визнати РФ країною, яка спонсорує тероризм, Ріш зауважив, що це чіткий сигнал, що Сенат сприймає Росію на рівні із іншими спонсорами тероризму, такими як КНДР, Сирія, Іран та Куба.
"Сполучені Штати Америки мають офіційно визнати це геноцидом. Тому що, так повинно бути. Це жорстокі вчинки. Важко повірити, що люди можуть робити такі речі із іншими людьми. Але Путін це зробив. Росіяни це зробили. І їх потрібно притягнути до відповідальності, на це треба вказати усьому світу".Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо
"Я радий, що Сенат ухвалив цю резолюцію. Я сподіваюся, це надішле потужний сигнал Росії, що ми уважно стежимо за її злочинами і що вона буде притягнута до відповідальності за свої дії. Хоча ця резолюція й не містить юридичного визначення того, що Росія є державою-спонсором тероризму, - це є важливим визнанням зі сторони Сенату, що ми відносимо Росію до тієї ж категорії, що й Кубу, Північну Корею, Сирію та Іран – до міжнародних вигнанців," - зауважив Ріш у письмовому коментарі для журналістки Голосу Америки, Катерини Лісунової.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви автор та співавтор кількох резолюцій та ініціатив щодо України. Однією з них є резолюція про визнання дій Росії геноцидом українського народу. Чи могли б ви розповісти нам більше про цю резолюцію? Яка її суть, основна мета цієї резолюції?
Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо: Я вважаю, що основним та найважливішим моментом є визнання того, що в дійсності відбувається. Щоб Сполучені Штати Америки офіційно визнали це геноцидом. Тому що, так повинно бути. Це жорстокі вчинки. Важко повірити, що люди можуть робити такі речі із іншими людьми. Але Путін це зробив. Росіяни це зробили. І їх потрібно притягнути до відповідальності, на це треба вказати усьому світу.
К.Л.: За словами експертів, з якими я спілкувалася, резолюція не така потужна, як закон, і вона може не мати великого впливу. Отже, якщо ця резолюція буде прийнята Конгресом, який буде практичний вплив на підтримку України, на допомогу українському народу?
Д.Р.: Мета цієї резолюції - вказати на факт, визнати його і прийняти ситуацію як геноцид. Стосовно того, як ця резолюція вплине? Вона допоможе нам просувати інші законодавчі акти разом із тими, що насправді "кусаються". Як наприклад, резолюція про визнання Росії державою-спонсором тероризму і тому подібне. Звичайно, що резолюція про геноцид йде разом із цими питаннями. Вона підкреслює їх. Вона зміцнює їх. Вона посилює наші заяви.
К.Л.: Також цієї середи ви внесли іще одну законодавчу ініціативу, це Акт про глобальну продовольчу безпеку. Можете розповісти нам більше про цей документ, про що він? У чому суть цієї законодавчої ініціативи?
Д.Р.: Як нам відомо, маючи 8-м мільярдів людей на цій планеті ми постійно зіштовхуємося із проблемою світового голоду. Сполучені Штати, є основним постачальником продовольства, незалежно від того, чи є воно нашим, чи ми купуємо його у інших, щоб допомогти людям, які відчайдушно потребують цієї допомоги. Акт про глобальну продовольчу безпеку визначає пріоритетність того, де їжа найбільше потрібна. І це один із його пунктів. Також, цей законопроект закликає допомогти людям, які не мають їжі, самостійно виробляти необхідне продовольство. В законопроекті є багато важливих положень, які стосуються глобального голоду. Що є великою проблемою.
"Це широкомасштабні зусилля в Конгресі. Є багато людей, які залучені до того, щоб переконати адміністрацію просувати як питання озброєння, так і гуманітарної допомоги".Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від шатату Айдахо.
К.Л.: Говорячи про глобальний голод та нинішню ситуацію у Чорному морі. На наступний день після підписання угоди в Стамбулі Росія атакувала український порт в Одесі. На вашу думку, який це дає сигнал для західного світу, для демократичного світу? Чи є сенс нині вести дипломатичні переговори з Росією?
Д.Р.: Це дуже розчаровує, тому що не можна довіряти росіянам. Все, що вони роблять, щоразу доводить, що їм не варто довіряти. Але це не означає, що ми повинні припинити перемовини із ними. У більшості випадків ми продовжуємо спілкуватись з людьми, навіть якщо ми з ними не згодні. Але, безумовно, бомбардування Одеси одразу після підписання угоди, було сигналом від росіян, який звучить так : «Окей, ми на це погодилися, але ми не обов’язково будемо дотримуватись своїх зобов’язань». Це їхня сутність. Те, що зараз відбувається в Україні, не закінчиться ніколи. Росіяни вкотре демонструють неблагонадійність, на яку вони здатні. Це вкотре доводить світові, що Росії не можна довіряти. І це триватиме ще дуже, дуже довго, навіть після того, як в Україні припиняться бої.
К.Л.: Давайте повернемося до ваших законодавчих ініціатив. Нині ми чуємо про створення низки важливих ініціатив які стосуються України, але більшість із них поки що не пройшли Конгрес. Як ви думаєте, коли обидві ваші ініціативи, будь-то «резолюція про визнання геноциду» чи «Акт про глобальну продовольчу безпеку», пройдуть Конгрес?
"Усе не закінчиться навіть коли припиняться бої. Ворожнеча, яку, на мою думку, світ та українці справедливо відчувають до росіян за те, що вони зробили, – це відчуття передаватиметься через покоління. Майбутні покоління заплатять велику ціну за те, що Росія зробила".Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо
Д.Р.: Акт про глобальну продовольчу безпеку, ймовірно, трохи відстає від інших бо він найновіший. Але безумовно, ми покладаємо великі надії на ухвалення резолюції про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу, у найближчому майбутньому. Вже наступного тижня, у вівторок, ми також збираємося прийняти резолюцію про вступ, щоб приєднати Швецію та Фінляндію до НАТО. Звісно, ця резолюція не пов’язана безпосередньо з Україною, але водночас, дуже пов’язана з Україною, опосередковано. Тому що Путін сам накликав це на себе. Саме він змусив ці дві країни приєднатися до НАТО. І, як ми завжди повторювали, двері в НАТО залишаються відкритими. Росія не має права, і по факту, не має можливості вирішувати, хто може вступати до міжнародних організацій, а хто ні.
К.Л.: Чи відповідні резолюції та акти вже подані до Палати представників? Чи ви готові погодити їх в обох палатах?
Д.Р.: Процедура працює наступним чином: резолюція або законопроект мають бути погоджені спочатку в одній палаті, а потім перейти на голосування до іншої. Іноді, в кожній із палат створюють дзеркальні документи. Це дивна процедура. Так не відбувається завжди. Тож, коли ми закінчимо проходження тут, в Сенаті, ці ініціативи просто відправляться на голосування в Палату Представників, для погодження там.
К.Л.: Чи можете ви поділитись, над якими іще ініціативами що стосуються України ви зараз працюєте?
Д.Р.: Як відомо, вже був прийнятий законопроект про допомогу Україні як у військовому, так і в гуманітарному аспектах. І це частина роботи над поставками зброї. Те саме стосується відправки гуманітарної допомоги. Отже, цей законопроект вже пройшов, але процеси не можуть бути миттєвими. І в багатьох випадках це вимагає поштовху. Що ми зараз і робимо. Це широкомасштабні зусилля в Конгресі. Є багато людей, які залучені до того, щоб переконати адміністрацію просувати як питання озброєння, так і гуманітарної допомоги.
К.Л.: І наостанок, чи ви хотіли би щось додати до цієї теми? Про нинішню роботу Конгресу щодо підтримки України.
Д.Р.: Поки що, лише кілька членів Конгресу побували в Україні та побачили це спустошення. Вони спілкувались з людьми, які стали свідками жорстокості росіян. Я хотів би, щоб усі мої колеги мали можливість поїхати туди, поговорити з цими людьми та побачити на власні очі, що росіяни там зробили. Усе не закінчиться навіть коли припиняться бої. Ворожнеча, яку, на мою думку, світ та українці справедливо відчувають до росіян за те, що вони зробили, – це відчуття передаватиметься через покоління. Майбутні покоління заплатять велику ціну за те, що Росія зробила.
Нагадаємо, раніше Катерина Лісунова поспілкувалася із іншим співавтором резолюції про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу, сенатором-демократом Беном Кардіним.
"Ми бачимо систематичні дії Росії проти мирного населення, спрямовані на знищення української культури. Вони вивозять українців до Росії, зокрема дітей без супроводу, щоб перенавчати їх, намагаючись знищити українські традиції та культуру, – це і є геноцид," - заявив Кардін у ексклюзивному інтерв'ю.
Дивіться також: Ексклюзивне інтерв’ю з сенатором Джимом Рішем: про законодавчі ініціативи та підтримку України в Сенаті.
- Голос Америки
- Катерина Лісунова
В Конгресі очікують на остаточне схвалення можливості навчань українських пілотів у США
В проекті оборонного бюджету США на 2023 рік, затвердженому Палатою представників США, передбачено 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів.
Серед поправок, схвалених у процесі обговорення, було оголошено положення від члена Конгресу Адама Кінзінгера про виділення 100 мільйонів доларів США на навчання українських пілотів і наземних екіпажів для ознайомлення з американськими літаками.
Мета цього закону в тому, щоб зміцнювати наше партнерство з Україною в надії, що український народ зможе захистити свій суверенітет від будь-якої небезпеки зараз та в майбутньому. Я з нетерпінням очікую співпраці з моїми колегами у Сенаті, щоб передати цей важливий законопроект на стіл Президента БайденаЧлен Палати представників Конгресу США, Адам Кінзінгер
Кінзінгер коментує Голосу Америки, що «Мета цього закону в тому, щоб зміцнювати наше партнерство з Україною в надії, що український народ зможе захистити свій суверенітет від будь-якої небезпеки зараз та в майбутньому. Я з нетерпінням очікую співпраці з моїми колегами у Сенаті, щоб передати цей важливий законопроект на стіл президента Байдена».
Сенат має схвалити свою версію законопроекту, перш ніж законодавці з обох палат зможуть розробити компромісний законопроект на конференції, щоб проголосувати за нього та надіслати президенту Джо Байдену.
“Українці продемонстрували неймовірну мужність протистоячи та зупиняючи війну Путіна. Ось чому наші партнери неодноразово говорили нам, що їм потрібні винищувачі та ракетні системи «повітря - поверхня», щоб захистити свою країну від неспровокованого та незахищеного вторгнення Росії” – додає Кінзінгер.
Минулого тижня, голова штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун також заявив, що США та союзники розглядають можливість надання Україні винищувачів та навчання українських пілотів.
"Це не будуть російські [літаки], можу вам сказати, - заявив Браун. - Однак не можу сказати, що точно це буде". Серед можливих варіантів Браун перелічив шведський Gripen, французький Dassault Rafale а також Eurofighter Typhoon.
"Я вважаю, що ми маємо аспект відповідальності, - наводить видання Military Times слова Брауна на форумі, - як щодо наших союзників та партнерів, надавати їм навчання щодо різних спроможностей. Частково це означає розуміння, куди Україна хоче йти і як підтримати їх тепер".
Торік процес схвалення законопроекту Сенатом тривав довше, ніж очікувалося. Палата представників прийняла свою версію законопроекту 23 вересня, але Сенату було важко дотриматися тих самих строків. Лідери обох палат нарешті оприлюднили компромісний законопроект 7 грудня, минаючи звичайний процес конференції. Цей законопроект був схвалений обома палатами до 15 грудня, і невдовзі після цього він був підписаний.
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