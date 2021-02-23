Руслан Рябошапка став лауреатом премії Державного департаменту в сфері боротьби з корупцією

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив про вручення колишньому генеральному прокурору України Руслану Рябошапці новоствореної урядом США премії Державного департаменту в сфері в боротьби з корупцієюю ( International Anticorruption Champions Award - англ.)

"Вітаємо колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією. Очолений ним процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником", - твітує сьогодні посольство України у США.

Рябошапка отримає нагороду разом із 12-ма іншими особами з Албанії, Еквадору, Мікронезії, Гватемали, Гвінеї, Індії, Іраку, Киргизької Республіки, Лівії, Філіппін, та Сьєра-Леоне.

"В усьому світі, корупція загрожує безпеці та стабільності, заважає економічному зростанню, підриває демократію та права людини, знищує довіру громадськості до державних інституцій, сприяє міжнародній злочинності, та спустошує державні та приватні ресурси. Адміністрація Байдена визнає, що досягнути успіху у боротьбі із цими проблемами можна лише у співпраці із відданими партнерами, включно із хоробрими особами, які борються із корупцією та країнами, які працюють над втіленням своїх зобов'язань щодо міжнародних антикорупційних стандартів. Через це, я оголошую нову Премію Державного департаменту з боротьби з корупцією, яка вшановує осіб, які невтомно працювати, попри складності, щоб захистити прозорість, подолати корупцію, та гарантувати підзвітність у їх власни країнах", - йдеться у заяві Блінкена.

Державний секретар США наголосив, що лауреати премії надихають уряд Сполучених Штатів. У заяві також наголошується на ролі США у антикорупційних зусиллях у світі.

"Ми переможемо корупцію втілюючи ефективні реформи, які відповідають міжнародним забов'язанням щодо боротьби із корупцією ; будуючи прозорі, підзвітні інститути; та підтримуючи громадян, журналістів, та організації громадянського суспільства, щоб допомогти подолати цю глобальну загрозу безпеці та демократі", - йдеться у заяві.

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