Блінкен розповів, як штучний інтелект допомагає виявляти російську дезінформацію про Україну

США розробили систему на основі штучного інтелекту для виявлення та збору російської дезінформації в Інтернеті. Як саме штучний інтелект допомагає знаходити дезінформацію про Україну, розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Державний департамент розробив онлайн-агрегатор контенту про Україну з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, яку можна перевірити, а потім ділитися нею з партнерами по всьому світу. Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти фальшивий текст, створений російськими чат-ботами", - сказав Блінкен під час церемонії "Дому Свободи" 9 травня у Вашингтоні.

Державний секретар США також розповів, як його відомство реагує на загрози правам людини в інтернеті та дезінформацію.

Росія продовжує поширювати невпинний потік дезінформації про свою агресивну війну проти України, щоб приховати «жахливі зловживання, які вона вчинила», або виправдати свої злочини, додав Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, уряд США співпрацює з науковцями, "щоб надійно виявляти фейковий текст, створений російськими чат-ботами".

Державний секретар США також попередив, що технологія штучного інтелекту може мати зворотний ефект, якщо потрапить у "погані руки".

"Це також загрожує зміцненню авторитарних урядів, зокрема, може дозволити їм ще ефективніше використовувати соціальні медіа, щоб маніпулювати своїми народами й сіяти розкол серед своїх супротивників", - зазначив глава Держдепу США.

Державний секретар США взяв участь у церемонії вручення щорічних нагород Freedom House 2023 у м. Вашингтон 9-го травня.