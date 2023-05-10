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Блінкен розповів, як штучний інтелект допомагає виявляти російську дезінформацію про Україну
США розробили систему на основі штучного інтелекту для виявлення та збору російської дезінформації в Інтернеті. Як саме штучний інтелект допомагає знаходити дезінформацію про Україну, розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Державний департамент розробив онлайн-агрегатор контенту про Україну з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, яку можна перевірити, а потім ділитися нею з партнерами по всьому світу. Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти фальшивий текст, створений російськими чат-ботами", - сказав Блінкен під час церемонії "Дому Свободи" 9 травня у Вашингтоні.
Державний секретар США також розповів, як його відомство реагує на загрози правам людини в інтернеті та дезінформацію.
Росія продовжує поширювати невпинний потік дезінформації про свою агресивну війну проти України, щоб приховати «жахливі зловживання, які вона вчинила», або виправдати свої злочини, додав Ентоні Блінкен.
За словами Блінкена, уряд США співпрацює з науковцями, "щоб надійно виявляти фейковий текст, створений російськими чат-ботами".
Державний секретар США також попередив, що технологія штучного інтелекту може мати зворотний ефект, якщо потрапить у "погані руки".
"Це також загрожує зміцненню авторитарних урядів, зокрема, може дозволити їм ще ефективніше використовувати соціальні медіа, щоб маніпулювати своїми народами й сіяти розкол серед своїх супротивників", - зазначив глава Держдепу США.
Державний секретар США взяв участь у церемонії вручення щорічних нагород Freedom House 2023 у м. Вашингтон 9-го травня.
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- Голос Америки
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Канада та Латвія розпочнуть програму підготовки українських молодших офіцерів
Збройні сили Канади та Латвії з понеділка, 15 травня, розпочинають навчання українських військових у Латвії. Про це повідомила в середу міністерка оборони Канади Аніта Ананд після зустрічі зі своєю латвійською колегою в Оттаві.
"Сьогодні міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце і я оголосили про нову спільну ініціативу, завдяки якій канадські та латвійські збройні сили разом навчатимуть українців у Латвії", – протвітувала Ананд.
Інара Мурнієце додала у Twitter, що йдеться про програму підготовки наймолодших українських офіцерів, що має "посилити український військовий потенціал для боротьби з російською окупацією".
Оголошуючи нову ініціативу, Ананд нагадала, що канадські збройні сили підготували вже понад 36 000 українських військових.
Як наголосила керівниця оборонного відомства Канади, її країна допомагає у підготовці українських солдатів у Великій Британії та Польщі.
Для навчання українських солдатів Канада розмістила близько 800 військових у Латвії, близько 170 канадських військових перебувають у Великій Британії та близько 80 солдатів - у Польщі.
"Ми повинні продовжувати разом підтримувати Україну, тому що ціна того, щоб нічого не робити, значно більша, ніж ціна нашої військової допомоги", – сказала Ананд.
З початку 2022 року Канада виділила Україні понад 8 мільярдів доларів прямої фінансової, військової, гуманітарної та іншої допомоги, мовиться у повідомленні уряду Канади.
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