Блінкен і Столтенберг обговорили "скоординовану відповідь Альянсу" на агресію Росії проти України і підтвердили відданість статті 5 НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін поговорили минулої ночі із генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, засудивши "умисну, неспровоковану і невиправдану атаку" Росії на Україну, повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.

Сторони також обговорили "скоординовану відповідь Альянсу". Блінкен і Столтенберг також поговорили про "подальші кроки, аби гарантувати безпеку" на території країн-союзників по НАТО, зокрема, Східний фланг Альянсу.

"Секретар Блінкен наголосив, що відданість США 5 Статті статуту НАТО - непохитна", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден заявив: "Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Лише Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть об’єднано та рішуче. Світ притягне Росію до відповідальності".