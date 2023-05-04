Переслідування журналістів лише поглиблює ізоляцію Росії - Держсекретар США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Росії не лишилось жодного акредитованого журналіста зі США, тоді як у США продовжують працювати принаймні 20 офіційно зареєстрованих представників державних ЗМІ Росії.

Під час дискусії з нагоди Всесвітнього Дня свободи преси Блінкен згадав заарештованих за кордоном американських журналістів, зокрема Евана Гершковича, якого за звинуваченням у шпигунстві ув'язнили в Росії. Держдеп його визнав “неправомірно затриманим”, що прирівнюється до статусу заручника.

За словами Блінкена, переслідування Кремлем іноземних громадян, зокрема журналістів, “тільки поглиблює ізоляцію Росії”. Держсекретар наголосив, що його відомство рекомендує всім громадянам США не подорожувати в Росію.

“Хто б ти не був, ти ризикуєш бути витягнутим з вулиці та кинутим до в'язниці. І це лише поглиблює ізоляцію Росії”, - сказав Блінкен.

“Ми бачимо, що люди все з більшої і більшої кількості країн кажуть, що ми туди не поїдемо. І це лише поглиблюватиме відокремлення Росії від решти світу. Це не є в інтересах Росії”, - зазначив дипломат.

За словами Блінкена, на сьогодні канал спілкування між США та Росією, який раніше встановили президенти Байден та Путін, не працює.

“Я розмовляв з міністром закордонних справ (Росії Сергієм - ред.) Лавровим відразу після затримання Евана. Відтоді я з ним не розмовляв. Я чітко тоді дав зрозуміти, що його необхідно звільнити, що необхідно забезпечити доступ консула, після цього ми отримали консульський доступ. Існує канал, який президент Байден і президент Путін створили раніше, щоб спробувати працювати над цими справами. Отже, зв’язок є. Мені хотілося б сказати, що він працює зараз, це допомогло б рухатися вперед. Але наразі у нас його немає, це те, над чим ми працюємо щодня”, - зазначив глава Держдепу США.

Ентоні Блінкен розповів, як США допомагають роботі журналістів в усьому світі. Зокрема за допомогою підтримки фондів, які забезпечують журналістів технологічно або надають правову підтримку у судових справах проти них.

“Ми намагаємося реагувати, щоб допомогти журналістам по всьому світі, які так чи інакше стикаються з залякуванням, примусом, переслідуванням, стеженням. У нас є Технологічний фонд, щоб забезпечувати технологічно журналістів та інших прихильників громадянського суспільства, аби переконатися, що вони можуть продовжувати спілкуватися один з одним і бути підключеними до зовнішнього світу, навіть якщо за ними стежать”, - розповів Держсекретар США.

Інша організація, про яку згадав головний дипломат США, Фонд боротьби з наклепом, який допомагає медійникам, проти яких через їхню роботу подають до суду, аби витіснити їх з бізнесу шляхом судових процесів.

“До цього фонду журналісти та незалежні ЗМІ можуть звертатися за допомогою у захисті себе в суді. У нас є програма, щоб допомогти журналістам захистити себе, фізично чи в кіберпросторі, від залякування та примусу з боку урядів. Ми вкладаємо десятки мільйонів доларів у Фонд свободи ЗМІ для того, щоб вони могли продовжувати вести бізнес навіть у дуже складних умовах”, - зазначив він.

США також входять до Коаліції за свободу ЗМІ, яка складається з понад 50 країн і об'єднує ресурси, інформацію та досвід журналістів та медіакомпаній з усього світу.