Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Держсекретар Блінкен та глава МЗС Франції обговорили ситуацію в Україні напередодні зустрічей Макрона з Путіним та Зеленським

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. Липень, 2021 року 

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив питання напруги на українсько-російському кордоні із міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. Розмова відбулась напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва, що заплановані на 7 та 8 лютого.

Блінкен та Ле Дріан, серед іншого, обговорили “нинішні зусилля союзників НАТО, партнерів ЄС, членів “Великої сімки” та інших партнерів, щоб відреагувати на тривале накопичення російських військ на українських кордонах, та важливість продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України”. Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Сторони також обговорили “спільні зусилля, щоб посилити Східний фланг НАТО, і зробити все, щоб Росія зрозуміла високу ціну, якої вона зазнає, якщо вдасться до подальшого вторгнення в Україну”.

"Держсекретар Блінкен та французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан говорили сьогодні по телефону про спільні зусилля щодо триваючого російського накопичення військ на українських кордонах", - написав на своїй Твітер-сторінці речник Держдепу Нед Прайс.

У суботу, 5 лютого, президент Франції Емануель Макрон обговорив по телефону з главою британського уряду Борисом Джонсоном “хвилюючий розвиток кризи в Україні”.

Наступного тижня у понеділок президент Франції відвідає Москву, де зустрінеться із російським президентом Володимиром Путіним.

У вівторок, 8 лютого, як очікується, Еммануель Макрон прибуде до Києва і проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Український військовий: "Я хочу, щоб мої рідні та близькі жили в мирі. Тому я тут". Відео
Embed
Український військовий: "Я хочу, щоб мої рідні та близькі жили в мирі. Тому я тут". Відео

No media source currently available

0:00 0:03:44 0:00
Direct link


Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG