Держсекретар Блінкен та глава МЗС Франції обговорили ситуацію в Україні напередодні зустрічей Макрона з Путіним та Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив питання напруги на українсько-російському кордоні із міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. Розмова відбулась напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва, що заплановані на 7 та 8 лютого.

Блінкен та Ле Дріан, серед іншого, обговорили “нинішні зусилля союзників НАТО, партнерів ЄС, членів “Великої сімки” та інших партнерів, щоб відреагувати на тривале накопичення російських військ на українських кордонах, та важливість продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України”. Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Сторони також обговорили “спільні зусилля, щоб посилити Східний фланг НАТО, і зробити все, щоб Росія зрозуміла високу ціну, якої вона зазнає, якщо вдасться до подальшого вторгнення в Україну”.

"Держсекретар Блінкен та французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан говорили сьогодні по телефону про спільні зусилля щодо триваючого російського накопичення військ на українських кордонах", - написав на своїй Твітер-сторінці речник Держдепу Нед Прайс.

У суботу, 5 лютого, президент Франції Емануель Макрон обговорив по телефону з главою британського уряду Борисом Джонсоном “хвилюючий розвиток кризи в Україні”.

Наступного тижня у понеділок президент Франції відвідає Москву, де зустрінеться із російським президентом Володимиром Путіним.

У вівторок, 8 лютого, як очікується, Еммануель Макрон прибуде до Києва і проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським.



