Війна в Україні та притягнення РФ до відповідальності - на порядку денному Блінкена у В'єтнамі та Японії

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає В'єтнам і Японію. Серед питань порядку денного – російська війна в Україні та ядерне роззброєння, повідомили напередодні у прес-службі Держдепу.

В'єтнам є восьмим за величиною торговим партнером США, а США для В'єтнаму - найбільший експортний ринок.

Зустріч Блінкена з в’єтнамськими високопосадовцями в Ханої запланована за результатами телефонної розмови президента США Джо Байдена і голови правлячої Комуністичної партії В’єтнаму Нгуен Фу Чонга 29 березня. Тоді обидва лідери домовилися розширити двосторонні відносини між країнами.

В'єтнам проводить незалежну зовнішню політику. При цьому Китай і Росія - серед країн, що підтримують з В'єтнамом тісні зв'язки. Лідер компартії країни Чонг був одним з перших іноземних лідерів, хто відвідав Пекін у жовтні минулого року після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій третій термін на посаді китайського лідера. Як повідомляють оглядачі, офіційний Ханой давав зрозуміти, що не обиратиме сторону між Вашингтоном і Пекіном на тлі зростаючої напруги між країнами.

На питання журналістів, чи Блінкен переконуватиме в'єтнамський уряд припинити закупівлю російської зброї, речник Державного департаменту відповів, що США вже оприлюднили свою позицію в цьому питання, зокрема, колегам у В’єтнамі.

"Це очевидно було б в інтересах В’єтнаму, а також відповідало б законодавству США, зокрема закону CAATSA, щоб такі партнери як В’єтнам диверсифікували свої оборонні закупівлі, відійшовши від Росії. Безумовно, ми широко повідомили про наші погляди на цю тему. Я залишу за В’єтнамом і нашими друзями у Ганої право коментувати їхні власні погляди та позицію, але, безперечно, ми чітко висловили нашу позицію з цього приводу», - зазначив речник Державного департаменту США Ведант Патель.

Після В’єтнаму Блінкен прямує до Японії, де 16 квітня міністри закордонних справ «Групи семи» зберуться на зустріч в місті Каруізава для обговорення ключових безпекових питань.

"Держсекретар обговорить зі своїми колегами планування шляху вперед з низки важливих питань, зокрема, війни Росії проти України, яка триває, ядерне роззброєння, продовольчу та енергетичну безпеку, а також просування ідеї вільної та відкритої Індійсько-Тихоокеанської зони", - повідомив речник Державного департаменту США Ведант Патель.

Він наголосив, що партнери "Групи семи" обговорюватимуть в Японії притягнення Росії до відповідальності за її агресію в Україні, зокрема, за злочини російських військ. "Наші партнери з "Групи семи" об’єднані в питанні притягнення Російської Федерації до відповідальності за їхній кричущий напад на територіальну цілісність і суверенітет України. Я не сумніваюся, що це буде темою для обговорення, і це питання, щодо якого наші партнери з G7 націлені й продовжуватимуть обговорювати", - заявив Патель.

Іншою темою обговорення партнерів стане нерозповсюдження ядерної зброї у світі, додав речник Держдепартаменту США. "Коли це стосується ядерного роззброєння та нерозповсюдження, наші партнери з G7, включно з Японією, відіграють невід’ємну роль. Я не сумніваюся, що ми будемо продовжувати обговорення цього питання, - зазначив Патель.

Візит Ентоні Блінкена у В'єтнам і Японію проходитиме з 14 до 16 квітня.

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