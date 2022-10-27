Держсекретар США та канадські урядовці відвідали "Кафе Україна" в Оттаві 

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав "Кафе Україна” в канадській столиці Оттава в супроводі глави МЗС Канади Мелані Джолі та віце-прем'єрки Христі Фріланд.

“Це кафе чудове, тому що воно дає відчуття громади для людей, які залишили позаду все, створює мережі спілкування для них, щоб вони могли пристосуватися до їхнього нового дому”, - заявив Блінкен про українців, які змушені були залишити свої домівки, втікаючи від російських бомб.

“Ми побачили надзвичайну мужність та стійкість українського народу, який бореться проти російської агресії. І ми допомогли у цих зусиллях. З першого дня, і навіть до цього, Сполучені Штати і Канада працювали разом, аби підготуватися до шторму, який насувається, а потім – переконатися, що українці мають все необхідне, аби відбити агресію і повернути свої землі. Але також переконатися, що ті українці, які поїхали, мають куди податися, і що їх зустрінуть із відкритими обіймами”, - додав державний секретар США.

Христя Фріланд, віце-прем’єр-міністерка Канади, подякувала Блінкену та всьому американському народу за допомогу Україні в її боротьбі за цінності демократичного світу.

“Я рада вітати вас у Канаді, показати вам нашу українсько-канадську громаду і відповідь Канади на нелегальне вторгнення в Україну. Я хочу подякувати вам особисто, Сполученим Штатам і президенту Байдену. Америка справді зараз очолює вільний світ у боротьбі за демократію і суверенітет України, але це також і боротьба за нашу демократію – Канади і США”, - сказала Фріланд, яка вважає себе канадійкою українського походження.

Ентоні Блінкен перебуває у Канаді з дводенним візитом. Серед питань для обговорення - війна Росії в Україні, протести в Ірані а також криза на Гаїті, повідомили в дипломатичних відомствах обох країн.

Як повідомляв "Голос Америки", Блінкен під час візиту обговорить також питання підтримки України, співпрацю з розміщення біженців та переселенців на території Америки та у світі, повідомив Держдеп. За даними відомства, крім зустрічей з офіційними особами Канади, Блінкен відвідає громадський центр, який надає допомогу біженцям з України.