Блінкен відповів на закиди Зеленського: “Ми не чекаємо, ми вже робимо дуже багато”   

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на закиди українського президента Володимира Зеленського, партнери “чекають на ескалацію” замість того, щоб запровадити санкції щодо Росії вже зараз.

“Ми не чекаємо, ми робимо дуже багато вже зараз. Крім того, що США взяли на себе лідерство і об'єднали країни в межах і за межами Європи, щоб разом запровадити масштабні наслідки щодо Росії в разі, якщо вона оновить агресивні дії в Україні. Торік ми надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли раніше. Ми запроваджуємо обмеження щодо осіб всередині України, українців, які намагаються дестабілізувати уряд, то ж ми вживаємо конкретних заходів”, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства США в інтерв'ю американському каналу CNN, текст якого також розміщений на сайті Державного департаменту США.

Блінкен додав: “Ми запропонували Росії два шляхи. Є шлях дипломатії і діалогу. Але є також шлях їхньої оновленої агресії та масштабних наслідків”. За його словами, у питанні масових санкцій погоджуються країни “Великої сімки”, Євросоюзу та країни НАТО.

А щодо санкцій, Держсекретар США зазначив, що їх мета - “стримувати російську агресію”.

“І тому, якщо вони спрацюють зараз, ви втратите ефект стримування. Все, що ми зараз робимо, включно із формуванням спільної позиції з Європою щодо масштабних наслідків для Росії, робиться для того, аби вплинути на розрахунки Путіна, щоб відвернути його від рішення вдатись до агресивних дій. Навіть якщо ми одночасно вдаємось до дипломатії”, - заявив Державний секретар Блінкен.

Коментуючи інформацію британської розвідки, що Росія планує поміняти владу в Україні на більш лояльних до Кремля людей, Блінкен відповів: “Ми попереджали про подібні тактики, і ми публічно про це заявляли. Минулого тижня ми наклали санкції на чотирьох російських агентів, це українці, які намагались дестабілізувати уряд. Подібні дії - це частина російських інструментів”.

“Я не думаю, що це свідчить про більшу чи меншу ймовірність російського вторгнення. Думаю, це нам говорить про те, що Росія розробляє різні варіанти своїх дій в Україні, і це один з них”, - додав Ентоні Блінкен.

Минулого тижня американський сенатор від штату Коннетикут Крис Мерфі в ефірі каналу CNN заявив, що "президент України Володимир Зеленський більш зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, а не в тому, щоб зробити все, аби його країна була захищеною ... особливо беручи до уваги, що вся дипломатична команда президента Байдена працює з усім світом, щоб захистити Україну від подальшого вторгнення”.

За даними американського уряду, зараз на російсько-українському кордоні зосереджено 127 тисяч російських військ.

В матеріалі використані джерела Державного департаменту США та CNN