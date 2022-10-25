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Блінкен: відмова в апеляції баскетболістці Ґрайнер є "провалом правосуддя" в Росії
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "провалом правосуддя" відмову в апеляції зірці американського баскетболу Бріттні Ґрайнер, яка просила пом’якшити вирок, винесений їй в Росії у серпні за звинуваченням у незаконному зберіганні канабісу.
США вважають її ув’язнення "неправомірним", нагадав держсекретар США.
«Сьогоднішня відмова в апеляції Бріттні Ґрайнер є ще одним провалом правосуддя, що посилює несправедливість її затримання. Росія неправомірно затримує Бріттні, і ніщо в її засудженні чи відмові в цій апеляції цього не змінює. Забезпечити її звільнення є нашим пріоритетом», – заявив Блінкен у Твітері.
Апеляційний суд в Росії залишив без змін дев’ятирічний термін ув’язнення американській баскетболістці Бріттні Ґрайнер, яку звинувачують у контрабанді наркотиків.
Єдина зміна, яку ухвалив суд у підмосковному містечку Хімки стосувався того, що Ґрайнер буде зараховано той час, який вона провела у попередньому ув’язненні як 1,5 дня її тюремного ув’язнення.
Адвокати американки висловили розчарування рішенням Апелційного суду.
Ґрайнер заарештували в московському аеропорту Шереметьєво 17-го лютого та пізніше її звинуватили в незаконному зберіганні наркотиків.
Рішення щодо відмови в апеляції ухвалили після слухання у вівторок, 25 жовтня, на якому Ґрайнер та її адвокати попросили суд пом’якшити вирок, посилаючись на те, що він був несправедливим і невиправданим, згідно з російським законодавством. Адвокати закликали суд виправдати її, назвавши її вирок непропорційним, а попереднє рішення суду неправильним через те, що Ґранер не мала злочинних намірів.
Посольство США вважає вирок Ґрайнер «надмірним і невідповідним» і запевняє, що уряд США продовжує вважати Бріттні «несправедливо затриманою».
«Ще один сумний день для РФ як правової держави. Надмірний і невідповідний вирок Грайнер у 9 років позбавлення волі залишено чинним. Уряд США продовжує вважати Бріттні несправедливо затриманою», – мовиться у заяві посольства у твітері.
У вівторок радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван назвав апеляційне слухання «фальсифікацією», додавши: «Президент Байден дуже чітко заявив, що Бріттні має бути негайно звільнена».
Упродовж понад півроку офіційні особи США намагаються звільнити баскетболістку Ґрайнер та Пола Велана, ще одного американця, який ув’язнений у Росії. Російській стороні пропонували обмін ув’язненими. Це питання Блінкен обговорював під час розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Як повідомляли американські ЗМІ, Ґрайнер та Велана пропонують обміняти на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута, у поверненні якого зацікавлена Москва.
У квітні Росія та Сполучені Штати обміняли колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.
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Ненсі Пелосі запевняє: Конгрес США підтримуватиме Україну аж до перемоги
Спікерка Палати представників США заявила, що Конгрес не припинить підтримку України до закінчення війни. Про це Ненсі Пелосі сказала за підсумками міжнародної парламентської конференції “Кримська платформа” у Загребі, Хорватія, в якій вона взяла участь.
“Конгрес на двопартійній та двопалатній основі не похитнеться у своїх зусиллях із підтримки України та притягненні Росії до відповідальності. Від імені Конгресу я абсолютно чітко заявила, що підтримка України з боку Америки продовжуватиметься, доки не буде здобута перемога”, - сказала спікерка Пелосі.
Напередодні саміту вона також закликала посилити допомогу Україні, щоб допомогти українцям протистояти іранським дронам-камікадзе.
“Ми повинні посилити потенціал України в цій боротьбі, особливо в умовах, коли іранські безпілотники завдають смертельних жертв мирним жителям”, - зазначила лідерка Демократичної більшості у Палаті представників США.
“Під керівництвом президента Байдена наша підтримка України - і наша рішучість захищати демократію - залишатимуться доти, доки не буде здобута перемога”, - додала Пелосі.
За її словами, саміт “Кримської платформи” дав можливість США та їх союзникам вкотре заявити про “нашу єдину, непохитну підтримку народу України”.
У своїй підсумковій промові вона сказала: “Участь понад 50-ти країн у цьому саміті свідчить про те, що міжнародна спільнота цілком підтримує боротьбу українців. Успіх цього Саміту є успіхом для демократії".
Ненсі Пелосі завершила свою промову українською мовою. “Слава Україні”, - заявила спікерка Палати представників.
Пелосі перебуває в Хорватії і бере участь в параламенському саміті Міжнародної кримської платформи.
Напередодні лідер опозиційної Республиканської партії в Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що допомога Україні не безкінечна і закликав детальніше її перевіряти.
"Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав лідер республіканців у Палаті представників Маккарті.
«Cвіт добре знайомий з риторикою Кремля», – Нед Прайс, речник Державного департаменту США
«Ми відкидаємо відверто неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати «брудну бомбу» на власній території. Cвіт добре знайомий з риторикою Кремля», – Нед Прайс, речник Державного департаменту США
Рада безпеки ООН обговорить заяви Росії про "брудну бомбу" в Україні
Рада Безпеки ООН у вівторок за закритими дверима обговорить заяви Росії про те, що Україна планує застосувати "брудну бомбу". Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на дипломатів. Джерела "Голосу Америки" підтверджують зустріч за закритими дверима у вівторок після обіду на запит Росії.
Посол Росії в ООН Василь Небензя у листі до Ради безпеки та генерального секретаря ООН Ґутерріша повторив заяви про те, що Київ нібито планує провокацію із "брудною бомбою".
23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонних розмов із кількома міністрами оборони НАТО висловив припущення, що Україна може застосувати "брудну бомбу". У відповідь кілька західних країн вже спростували та засудили звинувачення з боку РФ.
Президент України Володимир Зеленський також спростував закиди росіян. Він припустив, що слова Шойгу можуть свідчити про те, що Кремль сам готується до використання цієї зброї.
"Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – заявив Володимир Зеленський.
Делегація МАГАТЕ на запит Києва готується відвідати дві локації в Україні найближчими днями, щоб перевірити будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали
"Брудна бомба" - це суміш вибухівки з радіоактивним порошком або дробинками. Коли запускається вибухівка (наприклад, динаміт) вибух розсіює радіоактивний матеріал в межах кількох кварталів або кілометрів від місця вибуху.
У новині використані матеріали AFP, "Голосу Америки", Радіо Свобода.
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