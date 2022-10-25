Блінкен: відмова в апеляції баскетболістці Ґрайнер є "провалом правосуддя" в Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "провалом правосуддя" відмову в апеляції зірці американського баскетболу Бріттні Ґрайнер, яка просила пом’якшити вирок, винесений їй в Росії у серпні за звинуваченням у незаконному зберіганні канабісу.

США вважають її ув’язнення "неправомірним", нагадав держсекретар США.

«Сьогоднішня відмова в апеляції Бріттні Ґрайнер є ще одним провалом правосуддя, що посилює несправедливість її затримання. Росія неправомірно затримує Бріттні, і ніщо в її засудженні чи відмові в цій апеляції цього не змінює. Забезпечити її звільнення є нашим пріоритетом», – заявив Блінкен у Твітері.

Апеляційний суд в Росії залишив без змін дев’ятирічний термін ув’язнення американській баскетболістці Бріттні Ґрайнер, яку звинувачують у контрабанді наркотиків.

Єдина зміна, яку ухвалив суд у підмосковному містечку Хімки стосувався того, що Ґрайнер буде зараховано той час, який вона провела у попередньому ув’язненні як 1,5 дня її тюремного ув’язнення.

Адвокати американки висловили розчарування рішенням Апелційного суду.

Ґрайнер заарештували в московському аеропорту Шереметьєво 17-го лютого та пізніше її звинуватили в незаконному зберіганні наркотиків.

Рішення щодо відмови в апеляції ухвалили після слухання у вівторок, 25 жовтня, на якому Ґрайнер та її адвокати попросили суд пом’якшити вирок, посилаючись на те, що він був несправедливим і невиправданим, згідно з російським законодавством. Адвокати закликали суд виправдати її, назвавши її вирок непропорційним, а попереднє рішення суду неправильним через те, що Ґранер не мала злочинних намірів.

Посольство США вважає вирок Ґрайнер «надмірним і невідповідним» і запевняє, що уряд США продовжує вважати Бріттні «несправедливо затриманою».

«Ще один сумний день для РФ як правової держави. Надмірний і невідповідний вирок Грайнер у 9 років позбавлення волі залишено чинним. Уряд США продовжує вважати Бріттні несправедливо затриманою», – мовиться у заяві посольства у твітері.

У вівторок радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван назвав апеляційне слухання «фальсифікацією», додавши: «Президент Байден дуже чітко заявив, що Бріттні має бути негайно звільнена».

Упродовж понад півроку офіційні особи США намагаються звільнити баскетболістку Ґрайнер та Пола Велана, ще одного американця, який ув’язнений у Росії. Російській стороні пропонували обмін ув’язненими. Це питання Блінкен обговорював під час розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляли американські ЗМІ, Ґрайнер та Велана пропонують обміняти на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута, у поверненні якого зацікавлена Москва.

У квітні Росія та Сполучені Штати обміняли колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.