Візит Байдена, агресія Росії та боротьба з олігархами: про що говорили Зеленський та Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі український президент сказав, що вражений, наскільки в Державному департаменті орієнтуються в тому, що відбувається в Україні: “Це великі плюси, хоча в деяких питаннях, напевно, це і мінуси”, - додав Володимир Зеленський. Розповідаємо, про що розмовляли Зеленський та Блінкен.

Візит Джо Байдена в Україну

Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена приїхати в Україну з офіційним візитом. “Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч, це залежить від двох країн. Зараз наше запрошення президент Сполучених Штатів отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн”.

Можливо, найближчим часом президент зможе виїжджати з візитами з країни - і повернеться до України, коли зможе.

Держсекретар Ентоні Блінкен подякував за запрошення і пообіцяв передати його Джо Байдену одразу після повернення до США. “Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України і провести тут час. У нас є виклики щодо COVID-19, тому приїжджати з візитами досить складно. Можливо, найближчим часом президент зможе виїжджати з візитами з країни - і повернеться до України, коли зможе”.

Війна з Росією

Однією з центральних тем зустрічі була військова агресія Росії. Державний секретар наголосив на безперечній підтримці України і додав, що загроза ескалації на кордоні залишається - і що на лінії зіткнення щодня є жертви.

“Росія відвела деяку частину військ, але значна їхня частина залишається на кордоні з Україною. Росія має спроможність за доволі короткий час діяти агресивно, якщо вона вирішить це зробити. Ми ретельно спостерігаємо за всіма діями і ми постійно контактуємо”, - розповів Ентоні Блінкен.

Головний дипломат США сказав, що високо цінує те стримування, яке продемонструвала Україна у відповідь на провокаційні дії Росії. “В цьому плані ми активно розглядаємо можливість посилення співпраці та збільшення безпекової допомоги Україні”, - додав Держсекретар.

Боротьба з корупцією та олігархами

Ентоні Блінкен підкреслив, що окрім зовнішньої агресії, перед Україною постали внутрішні виклики. “Існує загроза зсередини - це корупція, олігархи, та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу”.

На думку Держсекретаря, ці два елементи пов’язані, бо Росія використовує корупцію та деяких осіб для просування своїх інтересів в Україні. “В цьому контексті важливо продовжувати працювати в напрямку корпоративного управління, це питання надзвичайно важливе - зокрема, що стосується Нафтогазу. Але не тільки - це стосується й інших інституцій”.

Ентоні Блінкен зазначив, що важливо забезпечити незалежність антикорупційних органів, а також провести судову реформу. При цьому він згадав і про наявний прогрес - зокрема щодо земельної реформи, а також скасування депутатської недоторканності та ухвалення закону щодо незаконного збагачення.

Український народ хоче бачити не тільки прийняття законів, але і їхнє виконання, що включає в себе боротьбу з корупцією.

“Закони є дуже важливими, але не менш важливим є їхнє виконання. І з того, що ми чули, український народ хоче бачити не тільки прийняття законів, але і їхнє виконання, що включає боротьбу з корупцією”, - підсумував Державний секретар.

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен також розповіли, що протягом зустрічі торкнулись питання протидії будівництву «Північного Потоку-2», обговорили можливості розширення військової співпраці з США та просування співпраці з НАТО.

Протягом свого візиту до України Держсекретар США також зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також з депутатами Верховної Ради України. Крім цього, в нього запланована віртуальна зустріч із представниками громадянського суспільства.

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