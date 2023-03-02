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Блінкен на G20 вимагає від Росії продовжити дію зернової угоди з Україною
Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.
«Надзвичайно важливо, щоб «Група двадцяти» виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — сказав Блінкен міністрам закордонних справ «Групи двадцяти» у Нью-Делі. Чорноморська зернова угода була укладена в 2022 році за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.
За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».
Також Блінкен і Лавров 2 березня мали розмову тривалістю менш як 10 хвилин на полях зустрічі «Групи двадцяти» у Нью-Делі, повідомив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, інформує Reuters.
За словами високопосадовця, на зустрічі Блінкен вказав Лаврову, що Вашингтон готовий підтримувати Україну, щоб вона захищалася стільки, скільки буде потрібно. Інші подробиці розмови наразі не повідомлялися.
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Шольц застеріг Китай від озброєння Росії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для її війни в Україні й закликав Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.
Як повідомляє агентство Reuters, у своїй промові в німецькому парламенті Шольц сказав, що його розчаровує той факт, що Пекін утримався від засудження російського вторгнення, водночас канцлер привітав зусилля Китаю щодо ядерної деескалації, пише Радіо Свобода.
"Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ, – сказав він. – І не постачайте зброю агресору Росії".
Раніше Голос Америки повідомляв, що США попередили Китай щодо наслідків для Пекіна у випадку надання Росії підтримки у її війні проти України. Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що США публічно висловили занепокоєння лідеру Китаю Сі Цзіньпіню щодо можливих намірів надіслати зброю до Росії для підтримки у війні проти України або у намаганні допомогти Росії уникнути санкцій.
«Я чітко повідомив президенту Сі, що якщо Китай братиме участь у смертоносній матеріальній підтримці Росії в агресії проти України або систематичному ухиленні від санкцій, це матиме наслідки», – сказав журналістам Блінкен, перебуваючи у Казахстані, першій з країн Центральної Азії, які він планує відвідати.
Днями директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.
Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".
Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що білоруський авторитарний правитель Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін підписали 1 березня пакет із 16 документів, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій.
"Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні «компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів». Раніше ISW оцінював, що Китай може таємно переправляти до Росії через Білорусь військову техніку або техніку подвійного призначення", – вказано в повідомленні.
США схвалили продаж Тайваню боєприпасів для F-16
Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Тайваню нової зброї на 619 мільйонів доларів, включаючи ракети для винищувачів F-16, на тлі повідомлень про щоденні порушення повітряного простору та в акваторії острова з боку китайських сил.
За даними Пентагону, основними підрядниками в угоді є компанії Raytheon Technologies та Lockheed Martin. Агентство зі співробітництва в галузі безпеки надало необхідні сертифікати, повідомивши Конгрес про продаж у середу.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що виступає проти нового пакету зброї США для Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.
Країни G-7 закликають G-20 не ігнорувати російську агресію в Україні
Зустріч міністрів закордонних справ країн Групи-20 (G-20) в Індії 2 березня стала місцем обговорень того, як міжнародна спільнота має діяти у відповідь на російську агресію проти України.
Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді у промові до учасників зустрічі визнав, що в групі є глибокі розбіжності і закликав «не дозволити, щоб проблеми, які ми не можемо вирішити разом, заважали нам вирішувати те, що ми можемо».
G-20 об'єднує 19 країн з найбільшими ВВП у світі - тобто провідні промислово розвинені держави Європи, США, Японію і ЄС, а також такі великі економіки як Китай, Індія, Бразилія, Південноафриканська республіка і Росія.
Голосування в ООН 24 лютого показало, що більшість світу засуджує російський напад на Україну, і 141 країна проголосувала за резолюцію з вимогою виведення російських військ, але 32 країни, зокрема провідні члени G-20: Китай, Індія, Південноафриканська республіка утрималися, в той час, як Росія і ще 6 голосували проти.
Мій заклик до Пекіна чіткий: використайте свій вплив на Москву, щоб вимагати виведення російських військ і не постачайте зброю агресору - Росії.Олаф Шольц
США інші країни наголошують, що російську агресію проти України не можна замовчувати, бо від неї потерпають не лише українці, але й порушується хартія ООН і погіршуються глобальні проблеми з продовольством, енергією та економічною безпекою.
На нещодавній зустрічі міністрів фінансів G-20 учасники так і не досягли згоди щодо оцінки російської агресії, бо деякі країни не захотіли відкрито засуджувати Москву.
Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що в Індії він не планує окремих переговорів з міністрами закордонних справ Росії і Китаю.
Країни G-7 та інші, які запровадили санкції проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, стурбовані тим, що Індія, Китай та інші натомість розширили торгівлю з Росією, а деякі допомагають росіянам оминати санкції.
Особлива увага західних країн зараз зосереджена на припущеннях, що Китай, який не підтримав, але й не засудив російську війну проти України, розглядає можливість постачання зброї Росії.
«Китай не може бути одночасно і тим, і тим. Він не може показуватися на людях як захисник миру, а тим часом далі розпалювати вогнище, яке розпочав Владімір Путін», - сказав Ентоні Блінкен журналістам напередодні.
Канцлер Німеччини - найбільшої економіки у Європі, Олаф Шольц, під час виступу в Бундестазі 2 березня закликав Китай вимагати від Росії припинення агресивної війни.
«Мій заклик до Пекіна чіткий: використайте свій вплив на Москву, щоб вимагати виведення російських військ і не постачайте зброю агресору - Росії», - сказав німецький керівник.
Агентство Reuters повідомляє, що США зараз веде розмови з близькими союзниками про можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін підтримуватиме Москву у російській війні проти України.
«Консультації, які зараз ще на початкових стадіях, мають на меті зібрати підтримку низки країн, особливо в багатій групі G-7, для узгодження можливих санкцій», - пише Reuters.
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Росія втратила в Україні більше військових, ніж СРСР в усіх війнах з часів Другої світової – дослідження CSIS
У війні проти України Росія втратила більше людей, ніж в усіх своїх війнах після Другої світової війни, разом узятих, підрахували експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Вашингтонські аналітики вважають, що лише вбитими Росія втратила від 60 до 70 тисяч осіб. А загальні втрати – убиті, поранені та зниклі безвісти – серед російських військових, бойовиків ополчення та приватних підрядників з групи "Вагнера" за перший рік війни сягають чверті мільйона осіб (від 200 до 250 тисяч).
Дослідники вражені російськими втратами й тим, як російське суспільство їх приймає
У своєму дослідженні, присвяченому річниці російського вторгнення, вашингтонські аналітики пишуть, що «хоча деякі типи авторитарних режимів готові погоджуватися на великі втрати в міждержавних конфліктах, кількість російських втрат є безпрецедентною для Росії після Другої світової війни».
«Ймовірно Росія за перший рік війни зазнала більше бойових смертей в Україні, ніж у всіх своїх війнах після Другої світової разом узятих», пишуть дослідники CSIS у Твітері.
У Другій світовій війні після вторгнення Німеччини в 1941 році в Радянському Союзі загинуло від 8 до 11 мільйонів військових, ще 14 мільйонів цивільних, кажуть дослідники, але політичний контекст був цілком інший, люди боролися за власне виживання. В Україні ж Москва веде те, що західні політики називають «війною за вибором».
Протягом першого року війни Росія щомісяця втрачала в Україні від 5000 до 5800 солдатів регулярних і нерегулярних військ, підрахували дослідники. Для порівняння, у Чечні Росія втрачала убитими від 95 до 185 солдатів на місяць, що за 15 років (з трирічною паузою) склало від 13 000 до 25 000 смертей.
Ще раніше, в Афганістані, Радянський Союз втратив від 14 000 до 16 000 за 10 років, тобто, в середньому, приблизно від 130 до 145 солдатів на місяць.
Ці втрати призвели до протестів у Росії та припинення цих воєн. Але поки нічого подібного в Росії не спостерігається, зауважують дослідники. Володимир Путін не має великих політичних наслідків, попри безпрецедентну кількість втрат.
Україна мала значно менше ресурсів, але це не зупинило українців
Розмір російських втрат - не єдине здивування у цій війні для експертів. Для багатьох досі залишається загадкою, як Україна, яка була значно меншою і за ресурсами, і за кількістю населення, змогла відбити напад противника, що мав багаторазові переваги.
«До свого вторгнення в лютому 2022 року Росія мала майже в п’ять разів більше військового персоналу, ніж Україна, в одинадцять разів більший оборонний бюджет, економіку майже у вісім разів більшу та значно кращі військові можливості», – наголошують автори звіту Сет Джона, Райлі Маккейб та Александр Палмер.
Однак Україні вдалося відбити напад та звільнити значну частину своєї території, кажуть дослідники. Крім волі до боротьби, одним із чинників, який, на їхню думку, ймовірно, вплинув на ефективність України, є військові інновації. Наприклад, Україна використовувала безпілотники значно винахідливіше, ніж будь-яка інша країна у будь-якому попередньому конфлікті, вважають аналітики.
Багато інновацій в Україні прийшли знизу вгору, завдяки військовому середовищу, яке заохочує молодших офіцерів і дає їм змогу шукати інноваційЗвіт CSIS
Українські військові використовували безпілотні літальні апарати (БЛА) для розвідки на полі бою, щоб ідентифікувати цілі для артилерії та авіації, для завдання ударів по наземних, повітряних і морських цілях, і навіть для інформаційних операцій, коли успішні удари знімали на відео і «розміщували їх – відкрито чи приховано – на платформах соціальних мереж, таких як Twitter, Telegram і TikTok».
Як зауважують дослідники, «багато інновацій в Україні прийшли знизу вгору, завдяки військовому середовищу, яке заохочує молодших офіцерів і дає їм змогу шукати інновацій». Разом з тим, вони зазначають, що для інновацій є й перешкоди. У розмовах з дослідниками CSIS, їхні співрозмовники з українських збройних сил скаржилися на відсутність офіційної підтримки українського уряду, який «не заохочує до впровадження систем, створених добровольцями, що заважає військовим масштабувати їх використання» у різних армійських частинах.
При цьому дослідники вважають, що лише інновацій для перемоги недостатньо. Вони кажуть, що Україні потрібні «сучасні системи для ведення наступальних операцій», такі як системи ППО, далекобійна артилерія, бронетехніка, винищувачі та боєприпаси, а також запасні частини для них та навчання.
«Ці типи боєприпасів, системи озброєння та матеріальні засоби необхідні для допомоги українським силам у проведенні ефективних контратак проти російських сил, які окопалися», – пишуть дослідники.
Вони вважають, що було б корисно відправити більше зенітно-ракетних систем Patriot, ракетні системи MGM-140 (ATACMS), які є ракетами класу «земля-повітря», які можуть запускатися з ракетно-артилерійської системи високої мобільності (HIMARS), які вже є в Україні. Також корисними будуть танки Abrams, Challenger 2 і Leopard 2, а також бойові броньовані машини AMX-10 RC, кажуть фахівці. Більше безпілотників MQ-1C допоможе українцям забезпечити розвідку та ефективні удари.
Щодо літаків, можливість постачання яких зараз обговорюється у Вашингтоні та Києві, то Україна втратила за перші приблизно півроку понад 50 бойових літаків із початкового флоту 124 машин.
«Без поповнення із Заходу Україна може втратити здатність захищати свій повітряний простір і атакувати російські наземні сили, потенційно дозволяючи Росії відновити свій бліцкриг», – попереджають фахівці. Тому вони пропонують, щоб хоча б частина з понад 200 літаків A-10, F-15 і F-16, які списують ВПС США, щоб звільнити місце для винищувачів шостого покоління, були передані Україні.
«Військова допомога США та інших країн Заходу на сьогодні була корисною, хоча іноді надто повільною», – зауважують американські дослідники й додають, що для перемоги України потрібна буде не лише наявна зброя, але і та, яка лише зараз замовляється на збройних заводах.
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