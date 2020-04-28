Від редакції: Пропонуємо розповідь артиста Cirque du Soleil з України про підтримування фізичної форми в умовах соціальної ізоляції – для натхнення та допомоги у пошуку корисних ресурсів та ідей.

Ми виступали в режимі 10 шоу на тиждень, і через те, що всі шоу зараз призупинено, зараз навантаження просто нуль. Щоб залишатись у формі, я тренуюсь тричі на день. Це зарядка, загальна фізична підготовка і біг.

1. Зарядка

Тут нічого не змінилось, зарядку я робив і коли виступав. Зарядка – результат того, що я колись прийняв рішення, що потрібно тренуватись не лише для того, щоб досягти якихось наддосягнень, наприклад, виграти медаль чи заробити гроші, а й для себе, для власного здоров’я.

Відколи 5 років тому я так вирішив, кожний мій ранок починається із зарядки. Це звичайна суглобова гімнастика, яку може робити кожен. Приклади можете знайти у мене в Instagram.

2. Загальна фізична підготовка

Також зараз я обов’язково роблю інтенсивні тренування, вони більше спрямовані на загальну фізичну підготовку. Таким чином я розвиваю загальну витривалість, силу, координацію, гнучкість і «вибухові» якості - усе, аби пізніше бути готовим якамога швидше повернутись у шоу.

Загалом мені достатньо складно тренуватись, я спортсмен, професійний атлет, я завжди тренувався заради якоїсь великої мети, чи-то Олімпійські ігри, чи-то виступи на сцені Cirque du Soleil. Ці мрії мною керували.

Тепер мною керує обіцянка виходити у прямі ефіри й тренуватись, це мене підбадьорює. Я у прямому ефірі в Інстаграмі - мінімум 4 рази на тиждень. Я тренуюсь, передусім, для себе і ділюсь із вами.

3. Біг

У мене завжди є пробіжки. Я прийняв рішення, що бігатиму щодня, відколи закрились шоу, до моменту, коли ми повернемось на сцену. Я використовую біг, щоби тренувати загальну витривалість. А ще - медитую, щоб «почистити» голову, побути наодинці самому із собою. Від цього процесу я ще й отримую задоволення.

Це ті вправи, які я роблю постійно, і якщо у мене є можливість зробити гімнастику, постояти на руках, наприклад, або я знаходжу час і сили, то я намагаюсь робити вправи, які дозволяють мені підтримувати мої "ловіторські" навички (під час виступів Олексій ловить партнерів під час акробатичних трюків, - ред.).

Карантин я розглядаю не як проблему, а як можливість

У нас зараз немає спільних занять, навіть віртуально, кожен артист робить те, що хоче. У моєму світі я розумію, що ця ситуація дана мені як подарунок, я можу зараз робити те, що завжди відкладав.

Тому зараз я дуже багато працюю над своїми програмами, записую тренування, створюю власні програми тренувань (Олексій має свій продакшн із повним курсом онлайн-тренувань з гімнастики, розтягування і загальної фізичної підготовки, - ред.).

Також я багато читаю, намагаюсь дивитись фільми, розбиратись в IT-технологіях, вивчати, як створюються сайти, як запускати рекламу, - те, на що мені не вистачало часу під час шоу. Я цим займаюсь, і мене це розвиває.

Крім того, я проводжу час із родиною, тренуюсь із донькою, до цього взагалі не тренувався із ними, був затятим трудоголіком, - а тепер є можливість.

Передрук та інше використання матеріалів, розміщених на цьому веб-сайті, дозволяється за умови посилання на джерело.

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Дивіться також: Український артист Cirque du Soleil ділиться фізичними вправами на карантині. Відео