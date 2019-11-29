ФБР заарештувало американця, який буцімто вчив КНДР обходити санкції за допомогою блокчейну

Мін'юст США повідомляє про арешт американця, якого обвинувачують у тому, що він провів у КНДР презентацію з приводу використання криптовалюти та технології блокчейн для обходу санкцій накладених на цю країну. Про це повідомляє сайт Мін'юсту США.

Стверджується, що Вірджил Гріффіт, який живе у Сінгапурі і є громадянином США, відвідав КНДР навесні 2019-го року, попри заборону Держдепу США і відсутність у нього дозволів на надання послуг даній країні. Протягом конференції з приводу криптовалют у КНДР, на якій виступив американець, обговорювалось використання блокчейн та криптовалют для відмивання грошей та обходу санкцій. Стверджується, що після події Гріффіт почав працювати над планами сприяння обміну криптовалютами між КНДР та Південною Кореєю, хоча знав, що таким чином порушує санкції США.

"Гріффіт також заохочував інших громадян США подорожувати до КНДР, включно з участю у наступній конференції з приводу криптовалют. Нарешті Гріффіт заявив про намір відмовитись від громадянства США та почав досліджувати, як придбати громадянство інших країн", - заявляює сайт Мін'юсту США.

За порушення санкцій американцю загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як відзначає журналіст видання NBC Том Вінтер, місцем роботи американця могла бути компанія Ethereum.

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