У Білому домі сумнівались, що Трамп мав право блокувати допомогу Україні - NPR

Блокування допомоги Україні з боку президента США Дональда Трампа, що відбулось минулого літа, ставило важливі правові питання. Про це свідчив екс-посадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді за зачиненими дверима в рамках розслідування з імпічменту президента, що ведуть Комітети Палати представників США, пише NPR.

У вівторок Комітети Конгресу оприлюднили стенограми свідчень, що відбувались за зачиненими дверима.

Свідчення показали, що службовців в Білому домі турбувало те, що затримка виділення допомоги Україні могла відбуватись із порушенням закону.

Сенді під час слухань заявив, він висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним питанням. Його також бентежило, що не було наведено причин затримки. Він також заявив, що пішов з посади у Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

Сенді заявив, що отримав електронне повідомлення 12 червня від начальства, де йшлося, що Трамп хоче затримати оборонну допомогу Україні. Це свідчення підтримує аргументи ініціаторів розслідування, що Трамп довільно використовував свої повноваження і не надав вчасно обґрунтування затримки допомоги. Лише згодом Білий дім заявив, що затримка допомоги відбувалась через занепокоєність стосовно корупції в Україні а також те, що інші союзники не надають достатньої допомоги. Критики також заявляють, що Трамп мав виконати рішення Конгресу про надання допомоги.

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