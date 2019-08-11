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Агентство Bloomberg назвало найбагатші родини світу

Члени родини Волтонів, які володіють мережею магазинів Walmart, Джим Волтон та Еліс Волтон

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Родина Волтонів, яка володіє мережею магазинів Walmart, є найбагатшою у світі, повідомило агентство Bloomberg 10 серпня. Їхні статки оцінюють у 190,5 мільярда доларів.

Мережею Walmart володіє вже три покоління Волтонів. У 1962 році Cем Волтон відкрив перший із магазинів. Зараз їхня кількість у світі сягає 11 тисяч.

На другому місці зі статками у 126,5 мільярда доларів іде родина Марсів – засновників компанії Mars, яка відома завдяки своїм шоколадним батончикам.

Трійку замикає сім’я Кохів – власників Koch Industries, яка спеціалізується на хімічному виробництві, енергетиці та нафтопродуктах. Їхні статки оцінюють у 124 мільярда доларів.

17 місце в рейтингу посідає родина Прітцкерів, які володіють мережею готелів Hyatt. Її заснував син українських емігрантів Адам Прітцкер. Статки родини оцінюють у 33,7 мільярда доларів.

Передрук з "Радіо Свобода"

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