Після злету у Боїнга відпали шматки турбіни й розлетілись на будинки та подвір'я місцевих жителів

У суботу під час рейсу американської авіакомпанії United Airlines 328 сталась надзвичайна пригода. Невдовзі після зльоту Boeing 777-200 з міжнародного аеропорту у Денвері в літака стались несправності в правому двигуні, й уламки турбіни розлетілись по прилеглій території: частини впали на будинки, подвір'я, автівки та футбольні поля неподалік Денвера.

Літак повернули до аеропорту й за 20 хвилин з моменту злету його успішно посадили, ніхто із пасажирів чи місцевих жителів на землі не постраждав. Рейс прямував до Гонолулу, що на Гаваях. На борту була 241 людина, включаючи 10 членів екіпажу.

Експерти розслідують причини інциденту. Профспілка пілотів подякувала льотчикам за професійність та досвідченість, що разом зі злагодженою роботою команди допомогли уникнути жертв.

Місцева поліція повідомляє, що отримала дзвінки від місцевих жителів, що стверджували, що чули гучний вибух й почали бачити, як просто з неба з літака падають шматки зовнішньої обшивки.

Поліція наголосила, що дуже пощастило, що в обідній час у суботу на полях не було людей, тож повідомлень про постраждалих на землі не було. Правоохоронці вже почали розбирати уламки й зберігати їх для розслідування, з міркувань важливості дослідження причин інциденту місцевим жителям заборонено підходити чи чіпати уламки.

Пасажири рейсу також розповідають, що почули гучний вибух й побачили, що бракує частини турбіни. Попри це, пасажирам вдалось зберегти спокій, адже не всі могли побачити праву сторону літака й проблеми із двигуном. Авіаперевізник повідомив, що більшість пасажирів все ж полетіла до Гонолулу іншим рейсом.

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