Boeing радить призупинити експлуатацію деяких літаків після інциденту в Колорадо

Компанія Boeing радить авіаперевізникам тимчасово зупинити використання їхніх літаків серії 777 з певним типом двигунів. Такі рекомендації американський виробник оприлюднив після інциденту з літаком авіаліній United, у якого в суботу відмовив двигун протягом рейсу з Денвера (Колорадо) до Гонолулу (Гаваї).

Двигун літака загорівся за декілька хвилин після зльоту, проте пілот зумів здійснити аварійну посадку в аеропорту Денвера. На борту перебували 229 пасажирів та 10 членів екіпажу, в результаті посадки ніхто не постраждав. Однак упродовж цього двигун у буквальному сенсі розсипався в повітрі - запчастини літака приземлились в різних районах Денвера, в деяких випадках - на подвір’ях людей.

Після інциденту Федеральне управління авіації США оголосило перевірку. Поки вона триває, Boeing рекомендує утриматися від використання літаків серії 777, які мають такі ж двигуни, що і постраждале судно - Pratt & Whitney PW4000.

Ще до оприлюднення рекомендацій, американська авіакомпанія United, а також Японські авіалінії призупинили експлуатацію суден. Згідно з Федеральним управлінням авіації США, єдиною іншою країною, яка використовує літаки Boeing серії 777 з такими двигунами, є Південна Корея.

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