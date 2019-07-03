Boeing виплатить 100 мільйонів доларів родинам, громадам жертв аварій літаків 737 MAX

Boeing оголосив у середу, що сплатить 100 мільйонів долларів громадам та родинам, які постраждали внаслідок аварій двох авіалайнерів компанії 737 MAX, у яких загинули 346 осіб.

Компанія описала названу суму, як "початкову інвестицію" у процесі, який триватиме кілька років. У Boeing також заявили, що працюватимуть з місцевими органами влади та неприбутковими організаціями, щоб покрити витрати на проживання, та стимулювати економічний розвиток у регіонах, які постраждали від аварій літаків, які експлуатуються авіакомпаніями Ethiopian Airlines і Lion Air.

Родини загиблих, потерпілих позиваються проти компанії «Боїнг».

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