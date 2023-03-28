Під Авдіївкою російські сили втрачають багато танків через "невдалі лобові атаки" – аналітики

Бої на Донбасі змістилися до міста Авдіївка після того, як українським військам вдалося зупинити російський наступ на Бахмут, повідомляють західні ЗМІ та експерти. Військові аналітики пишуть, що російські війська втрачають значну частину бронетехніки, намагаючись оточити Авдіївку, а також залучають більш досвідчених найманців з числа «вагнерівців» – тих, що воювали ще в Югославії на початку 1990-х років.

Американський телеканал CNN повідомляє, що влада Авдіївки закликає людей евакуюватися, оскільки критичні ресурси, такі як мобільний зв’язок і електрика, перервані через постійні обстріли Росії.

Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив у мережі Telegram, що з неділі в місті відключать комунальні послуги, оскільки «щодня все більше міста піддається обстрілам і руйнаціям».

«Місто стирають з лиця землі. Треба покинути місто», – написав Барабаш у своєму телеграм-каналі. Він сказав, що після евакуації комунальників «не буде кому обслуговувати генератори чи запускати мобільну вежу».

«Зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались!» – написав Барабаш у своєму телеграм-каналі.

Водночас в інтерв’ю українським ЗМІ Барабаш сказав, що це не означає, що українські війська готові полишити місто.

За даними британської військової розвідки, останніми днями Росія намагається оточити Авдіївку «ціною великих втрат у бронетехніці» під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

Попри ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність, мовиться у повідомленні.

«Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично помилковими лобовими атаками, подібними до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар», – мовиться у повідомленні британської розвідки.

Також аналітики говорять, що російська армія має «проблеми з поганою дисципліною та низьким моральним духом».

Експерти Вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що крім регулярних військ, у боях навколо Авдіївки залучено «обмежені високоякісні елементи «Групи Вагнера», зокрема, бойовиків, які мають досвід ще з часів війн у Югославії на початку 1990-х років. Цим експерти пояснюють відносний успіх боїв за Авдіївку для росіян.

«Російське військове керівництво, можливо, вирішило розгорнути певні елементи «Вагнера» в районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені та менш якісні елементи Донецької народної республіки (ДНР) у їхніх спробах взяти селище. Якщо такі бойовики «Вагнера» воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі протягом останнього тижня», – мовиться у повідомленні ISW.