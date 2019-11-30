"Маячня". Президента Бразилії звинуватили у дезінформації через заяву про роль Леонардо ді Капріо у пожежах в Амазонії

«Леонардо ді Капріо - крутий хлопець, так? Дає гроші, щоб спалити Амазонію», - так заявив президент Бразилії Жаір Болсонару, звинувативши голлівудського актора Леонардо ді Капріо у виділенні коштів, які нібито були витрачені на підпал лісів Амазонії організаціями, які їх отримали. Бразильський лідер не уточнив, на чому ґрунтуються його звинувачення. Ймовірно, Болсонару мав на увазі арешт кількох пожежних-добровольців, яких звинуватили в підпалі амазонських лісів для отримання грантів від некомерційних організацій.

ді Капріо пожертвував 500 000 доларів організації, а частина цих грошей надійшли до людей, які підпалювали ліси



В іншому випадку Болсонару розповів, що буцімто "ді Капріо пожертвував 500 000 доларів організації, а частина цих грошей надійшли до людей, які підпалювали ліси".

"Агов, ді Капріо, ти співпрацюєш з пожежами в Амазоні", - заявив президент Бразилії, додавши, що буцімто ЗМІ всередині країни та за її межами поширюють дезінформацію про Бразилію.

Леонардо ді Капріо є співзасновником благодійного фонду Amazon Forest, який пообіцяв пожертвувати 5 млн доларів на боротьбу з масштабними пожежами у бразильській Амазонії.

В інтерв'ю Associated Press ді Капріо відкинув звинувачення бразильського лідера, заявивши, що, «хоча їх [некомерційні організації] варто підтримати, ми не виділяли коштів організаціям, які опинилися під ударом».

У Бразилії, брехня та маячня ніколи не припиняються

Відомий журналіст-розслідувач Ґленн Ґрінвальд, коментуючи закиди Болсонару, відзначив, що їх поширює "величезна дезінформаційна мережа".

Заяву президента США розкритикував і журналіст Ендрю Доуні (Andrew Downie).

"У Бразилії, брехня та маячня ніколи не припиняються. Крайній правий президент звинувачує Леонардо ді Капріо у фінансуванні спалення Амазонії", - твітує Доуні.

Голлівудський актор - далеко не перший об'єкт критики бразильського лідера. Раніше Болсонару неодноразово виступав із звинуваченнями на адресу представників міжнародної спільноти.

Наприклад, об'єктами критики президента Бразилії вже стали французький лідер Еммануель Макрон і Всесвітній фонд дикої природи. Самого Болсонару нерідко звинувачують у неефективній політиці по боротьбі з природними пожежами.

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