Зустріч з Путіним тривала півтори години - радник з нацбезпеки США

Можлива друга зустріч Трампа та Путіна, вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) та низка інших питань стала предметом обговорення під час зустрічі радника з національної безпеки США Джона Болтона з президентом Росії Путіним. Розмова з Путіним тривала півтори години, повідомив Болтон в інтерв'ю Вірменській службі Радіо "Свобода".

"Ми обговорили низку питань. Це стосувалось зустрічі, яку президент Трамп та президент Путін провели в Гельсінкі. В серпні я зустрічався зі своїм російським колегою в Женеві. У цей візит я повернувся до Москви і також мав нагоду зустрітись з міністром закордонних справ, міністром оборони і , звичайно, з президентом Путіним, і розмова тривала півтори години", - зауважив Болтон.

"Це було дуже професійно і докладно Президент Путін сам є експертом в контролі над озброєнням", - додав Болтон.

"Ми мали тривале обговорення Договору INF і причин для виходу США з нього, про що оголосив президент Трамп. Ми говорили про інші угоди стосовно контролю над озброєнням та стратегічні відносини між двома країнами. Ми поговорили про різні аспекти конфліктів на Близькому Сході, Іран та ядерну програму Північної Кореї", - наголосив американський посадовець.

Болтон висловив переконання, що Росія в міжнародній політиці керується національними інтересами і це може становити можливості для співпраці.

"...я переконаний, що Росія ставиться до міжнародної політики з точки зору національних інтересів, - зауважив Болтон. - Я думаю, що нас Росія сприймає, коли обидві сторони прямо заявляють про свої національні інтереси. Інколи ми не зможемо досягти угоди. В інших випадках, коли ми говоримо про певні питання, ми можемо".

Я також передав запрошення президенту Путіну відвідати Вашингтон на початку наступного року

Путін може приїхати до Вашингтона вже наступного року, сказав Болтон, а наступна зустріч двох президентів може відбутись вже наступного місяця.

"Сподіваємось, що наступна зустріч між двома президентами відбудеться в Парижі під час відвідання параду на День примирення 11 листопада. Є і інші можливості. Я також передав запрошення президенту Путіну відвідати Вашингтон на початку наступного року", - сказав американський посадовець.

Коментуючи свій візит до Вірменії Болтон наголосив на перевагах співпраці Вірменії та США в оборонній сфері. Відповідаючи на питання про те, які альтернативи Росії постають для Вірменії та країн регіону, Болтон сказав: "Вважаю є багато альтернатив, включаючи в сфері продажу зброї".

"Існує багато альтернатив, включаючи в сфері продажу зброї.Є обмеження запроваджені Конгресом США в плані продажу зброї Азербайджану та Вірменії через конфлікт. Однак, з цього є винятки. І, я зазначив, прем'єр-міністрові (Вірменії - ГА), що якщо постає питання купувати російське військова устаткування, чи військове устаткування зі США, то ми віддали б перевагу останньому. Ми вважаємо, що наше устаткування в будь-якому разі краще за російське. .. Я вважаю, що це розширяє можливості Вірменії зі зменшення залежності від однієї сили. Я розумію специфіку географії та історії цього питання, однак, вважаю, що варто бути оптимістичним, що Вірменія може відігравати більшу роль на світовій сцені".

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