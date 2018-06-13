Болтон отримав 115 000 доларів від фонду Пінчука минулого року

Радник з національної безпеки США Джон Болтон отримав 115 000 доларів минулого року за участь в двох подіях, спонсованих фондом українського бізнесмена-металурга. Про це повідомляє The Washington Post.

Так, минулого вересня Болтон виступив в Києві. Під час виступу, Болтон запевнив аудиторію, що президент Трамп не вноситиме радикальних змін до зовнішньої політики США.

«Уявлення, що (вибори Трампа) позначать радикальну зміну в міжнародній політиці, є просто невірними», - наголошував Болтон, відповідаючи на питання інтерв’юєра – британця.

«Заради Бога, заспокойтеся», - додав Болтон, пише The Mercury News, посилаючись на відео з конференції.

Участь Болтона в заході в Києві та іншій події у Мюнхені цього лютого була оплачена фондом Віктора Пінчука, йдеться у фінансовій звітності, оприлюдненій в понеділок Білим домом, наголошує видання.

Речниця фонду Пінчука Наталя Вовк повідомила виданню, Болтона запросили в рамках ініціативи «з залучення найкращих промовців, які представляють різні точки зору політичного спектру своїх країн».

Документи свідчать, що ця виплата була найбільшою одноразовою виплатою, яку Болтон отримав торік.

Загалом, Болтон повідомив про доходи у 747 000 доларів у гонорарах за промови, включаючи 569 000 доларів від Fox News, де він виступав в якості експерта.

Пінчук роками працював над зміцненням зв’язків між Україною, США та Західною Європою. Він також інвестував у доброчинні фонди та інколи у фонди американських політиків, наголошує видання.

Так, Пінчук пожертвував більше 10 мільйонів доларів до сімейного фонду колишнього президента США Білла Клінтона та колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон.

В 2015 році, коли Дональд Трамп став провідним кандидатом на посаду президента, фонд Пінчука надав 150 000 доларів до доброчинної організації Трампа. Оплату було зроблено за 20-хвилинний відео-виступ на засіданні Ялтинського форуму, що проводився в Києві 2015 року.

За місяць до призначення на посаду радника національної безпеки, Болтон виступив у фонді Пінчука в Мюнхені.

В промові він торкнувся можливого втручання Росії до виборчої кампанії 2016 року в США і зауважив, що не бачив свідчень змови кампанії Трампа з росіянами, йдеться у відео події.

Болтон назвав «неприйнятними» спроби Росії втрутитись до американської політики. «Вважаю, це можна розцінити як акт війни з боку Росії проти американської конституційної системи», - сказав Болтон.

Дивіться також: Сім мільярдів гривень – "Чорноморнафтогаз" оцінює збитки через анексію Криму