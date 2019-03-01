Болтон: Узбережжя, на якому проведе пенсію Мадуро – єдині корисні переговори Росії з режимом Венесуели

Росія продовжує переговори з режимом Ніколаса Мадуро в Венесуелі, однак, зазначає Bloomberg, режим Мадуро поки не отримав обіцянок надання економічної допомоги.

Радник з національної безпеки Джон Болтон відреагував на новину про перемовини у Twitter.

"Переговори між Росією та посіпаками Мадуро корисні, лише якщо вони обговорюватимуть на якому узбережжі проведе пенсію Мадуро... Зміни – єдиний шлях уперед для Венесуели", - зауважив Болтон у Twitter.

Розкол в політиці США та Росії стосовно Венесуели став особливо очевидним під час засідання Ради Безпеки ООН в четвер. РБ ООН відхилила дві резолюції стосовно Венесуели, окремо запропоновані США та Росією, зафіксувавши розбіжності міжнародних позицій цих країн.

Китай та Росія заветували резолюцію запропоновану США, де йшлося про підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо, а також містився заклик до вільних та справедливих виборів. Ця резолюція набрала 9 голосів – мінімально необхідна кількість для затвердження резолюції.

Саме положення про "вільні та справедливі" вибори в варіанті американської постанови найбільше не сподобалось росіянам, зауважив сенатор-республіканець США Марко Рубіо, реагуючи на російське вето у Twitter.

"Резолюція США в Раді Безпеки ООН, що закликає до надання допомоги народу Венесуели отримала 9 голосів. Однак, потім Китай та Росія заветували її. Їм не сподобалась частина про гуманітарну допомогу, а зненавиділи вони частину про "вільні та справедливі" вибори", - написав політик.

"Голосуючи проти резолюції деякі члени Ради продовжують прикривати Мадуро та його посіпак і продовжувати страждання народу Венесуели. Ця штучно створена криза простягається далі за кордон Венесуели і загрожує дестабілізувати регіон", - заявив спеціальних посланець США з питань Венесуели Елліот Абрамс виступіючи у Раді Безпеки.

Резолюція, запропонована Росією, набрала лише чотири голоси на засіданні Ради Безпеки ООН.

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